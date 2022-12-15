وزير البترول: 118 بئرًا استكشافية واستثمارات بـ8 مليارات جنيه للكشف والتنقيب

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن كشف الغاز الجديد (حقل نرجس) بالبحر المتوسط في مرحلة التقييم الآن للتأكد من حجم الكشف، ويأتي بعد حقل ظهر من حيث الأهمية.

وقال الوزير في رده على عدد من طلبات الإحاطة خلال اجتماع لجنة الطاقة اليوم: "سيادتنا على ثرواتنا لا فصال فيها ولدينا كشف كبير لم تحدد كميته وسيتم الإعلان عنه وحجم إنتاجه جيد وحقوق الدولة وحصتها محفوظة مع الشريك الأجنبي، وحقل نرجس سيتم الكشف عن تفاصيله.

وأكد "الملا" أن التحديات والآثار التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط خلقت ضغوط وتحرك من القوى العالمية لسرعة التحول للطاقة النظيفة والمتجددة وكان البعض يظن أنها مجرد أقاويل ولكن بالفعل هناك تحرك حقيقي وقدمت دول كبرى تسويقا عالميا للعمل بسرعة وبدأت بعض الدول الكبرى تقديم حوافز استثمارية كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة والطاقة المعتمدة على الهيدروجين الأخضر ومشروعات التحول للطاقة النظيفة ومشروعات الغاز الطبيعي.

كما أكد الوزير خلال كلمته أن خطة الوزارة للعام المالي 2022 /2023 تتضمن 118 بئرا استكشافية جزء منه لإنتاج سريع ومنها الكشف الخاص ببئر نرجس وبالفعل ثبت نجاحه ووجود كميات كبيرة من الغاز وسيتم تحديد حجم الاحتياطي وحجم الكشف.

وتابع الملا أن قطاع البترول قطاع جاذب للاستثمار الأجنبي وهناك استثمارات عالمية في ظل نجاح مصر للتسويق للمركز الإقليمي للطاقة، ومصر أفضل دولة في المنطقة للعب هذا الدور كمركز إقليمي للطاقة بالتعاون مع شركات عالمية.

وقال الوزير أيضا إن الخطة الاستكشافية للوزارة تبلغ 8 مليارات دولار للبحث والاستكشاف والتنمية، إضافة إلى استثمارات الشركات المشتركة في تلك الكشوفات، مشيرا إلى أنه كلما زاد سعر خام برنت ارتفاعا تتزايد الاستثمارات الأجنبية في مصر لأنها استثمارات مضمونة.

جاء ذلك خلال رد الوزير على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، من النواب أحمد الخشن وعمرو قطامي وأحمد حجازي، وألقى النائب أحمد الخشن، طلب الإحاطة المقدم منه أمام لجنة الطاقة بشأن تضارب التصريحات والبيانات التى تتناولها وسائل الإعلام فيما يخص الأرقام المتعلقة بكمية الإنتاج الفعلية والاستكشافات البترولية، وكذا الطلب المقدم من النائب أحمد حجازى، بشأن عدم وضوح خطة وزارة البترول والثروة المعدنية فى مجال البحث والاكتشافات البترولية، وموقف الشركاء والشركات التى تقوم بعمليات البحث والاستكشافات فى ظل ارتفاع أسعار المواد البترولية.