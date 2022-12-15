الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قرارات جمهورية بتخصيص مساحات من الأراضي لإقامة مشروعات تنموية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 567 لسنة 2022، بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح المحافظات لاستخدامها في بعض الأغراض.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهورى 568 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 23.93 فدان تقريبا تعادل 138356 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية كوم أبوراضي مركز الواسطى بمحافظة بني سويف لاستخدامها فى إقامة ميناء جاف ومنطقة لوجستية.

وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 573 لسنة 2022 بتخصيص قطع الأراضي من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة البحر الأحمر لاستخدامها في إقامة مشروعات غابات شجرية.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 575 لسنة 2022 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 0.59 فدان تقريبا تعادل 2500 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة الغردقة لاستخدامها في إقامة محطة تخفيض ضغط غاز وإضافة الرائحة.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 576 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 0.59 فدان تقريبا تعادل 2500 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظ جنوب سيناء لاستخدامها في اقامة محطة محولات وموزع كهرباء.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 578 لسنة 2022 بتخصيص بعض المساحات من الأراضي لصالح صندوق التنمية الحضرية لاستخدامها في تنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى (سكن كل المصريين).

ونشرت القرارات اليوم بالجريدة الرسمية.

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