الجمعة.. تغطية حصرية لحفل ختام مهرجان مراكش في «سبوت لايت» مع شيرين سليمان

تقدم الإعلامية شيرين سليمان، في الحلقة الجديدة من برنامجها "سبوت لايت" المُذاع على شاشة "صدى البلد"، تغطية خاصة وحصرية لفعاليات حفل ختام مهرجان مراكش السينمائي الدولي وتلتقي عدد كبير من النجوم العالميين على السجادة الحمراء وفي مقدمتهم النجمة العالمية تيلدا سوينتون.

كما تستضيف خلال الحلقة الموسيقار جبريل يارد، الحائز على جائزة الأوسكار والذي يكشف عن كواليس آخر أعماله، وتلتقي الفائزين بجوائز أفضل ممثل وأفضل ممثلة وجائزة الإخراج وجائزة لجنة التحكيم.

كما تلتقي المشاركين بورشة الأطلس، الفيلم المصري رقم (١٨) والفيلم الفلسطيني "باي باي طباريا" والفائز بورشة الأطلس فيلم (إن شاء الله ولد) لرشيد أمجد من الأردن، الحاصل على الجائزة الكبرى.