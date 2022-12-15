الخميس 15 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مزّق جسده بسكين.. حبس المتهم بقتل والده فى السلام

ارشيفية
ارشيفية

أمرت نيابة السلام بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل والده.

وقال شهود عيان إن المتهم دائم الاعتداء على والده بالضرب بسبب إدمانه مخدر الاستروكس، وإنهم تدخلوا مرات لمنع المتهم من ضرب والده.

كان قسم شرطة السلام تلقى بلاغًا يفيد العثور على جثة مسن مقتولًا داخل شقته بمدينة السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن في العقد السادس من عمره وسط بركة من الدماء، إثر إصابته بعدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حبس المتهم بقتل والدة السلام قتل والدة نيابة السلام

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وائل لطفي

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