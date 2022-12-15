الخميس 15 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مسؤول عن سوبر ماركت بدون ترخيص في النزهة

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العديد من الحملات التموينية. 

وجرى ضبط مسئول عن "سوبر ماركت" - كائن بدائرة قسم شرطة النزهة لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم - دواجن" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، غاشاً بذلك جمهور المُستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المحل المشار إليه على (6,920 طن لحوم مجمدة -  2,068 طن دواجن مجمدة - "وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مديرية امن القاهرة الحملات التموينية قسم شرطة النزهة

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وائل لطفي

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