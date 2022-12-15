ضبط مسؤول عن سوبر ماركت بدون ترخيص في النزهة

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العديد من الحملات التموينية.

وجرى ضبط مسئول عن "سوبر ماركت" - كائن بدائرة قسم شرطة النزهة لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم - دواجن" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، غاشاً بذلك جمهور المُستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المحل المشار إليه على (6,920 طن لحوم مجمدة - 2,068 طن دواجن مجمدة - "وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.