الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الفاكهة اليوم الخميس 15-12-2022

فاكهة
فاكهة

سيطرت حالة من الاستقرار على أسعار الفاكهة اليوم الخميس 15 -12-2022، باستثناء بعض الأصناف لدى التجار بسوق العبور، ورغم ذلك فإنها تختلف من منطقة إلى أخرى.

-  أسعار الفواكه اليوم

تراوحت أسعار جريب فروت من 3 : 7 جنيهات للكيلو (قفص).

وتراوح سعر ليمون بلدي من 5 : 10 جنيهات للكيلو (قفص- شوال).

وصل سعر ليمون أضاليا إلى 3 : 4 جنيهات للكيلو.

وصل سعر البرتقال أبوسرة إلى 4 : 7 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر يوسفي بين 4 : 7.5 جنيه للكيلو.

- أسعار العنب

ووصل سعر عنب رومي أحمر بين 5 : 10 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر عنب كريمسن بين 10 : 20 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الكاكا بين 7 : 15 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار تفاح (أمريكي- إيطالي) من 18 : 24 جنيهًا للكيلو (كرتونة 20 كيلو).

بينما سجل سعر بلح سيوي 20 : 25 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الكانتالوب من 4 : 8 جنيهات للكيلو (قفص- كرتونة).

تراوحت أسعار الشمام من 3.5 : 4.5 جنيه للكيلو.

تراوح سعر مانجو عويس من 14 : 24 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر مانجو كنت من 15 : 30 جنيهًا للكيلو

 تراوح سعر مانجو كيت من 15 : 25 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر برقوق مستورد (2 كيلو) من 22 جنيهًا.

سجل سعر باباظ من 6 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر البرتقال البلدي من 3 : 5 جنيهات للكيلو

تراوح سعر الرمان من 5 : 10 جنيهات للكيلو

- أسعار التفاح

تراوح سعر تفاح جولدن من 18 : 20 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر تفاح سوري لبناني من 15 : 19 جنيهًا

تراوح سعر الفراولة من 10 : 20 جنيهًا

تراوح سعر كيمو كوات من 15 : 20 جنيهًا

تراوح سعر بلح رملي من 4 : 8 جنيهات للكيلو

تراوح سعر الجوافة من 3 : 8 جنيهات للكيلو

تراوح سعر قشطة بلدي من 10 : 30 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشطة عبدالرازق من 20 : 50 جنيهًا للكيلو.

- أسعار البطيخ

تراوح سعر البطيخ (1) من 28 : 35 جنيهًا للواحدة وزن من (8: 10 كجم).

تراوح سعر البطيخ (2) من 18 : 24 جنيهًا للواحدة وزن من (6: 8 كجم).

تراوح سعر البطيخ (3) من 10 : 15 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).

تراوح خوخ مستورد بين «15 : 25» جنيهًا للكيلو (قفص- تكنا بلاستيك).

سجلت أسعار نكترين مستورد من 15 : 25 جنيهًا.

وسجل سعر كمثرى ثلاجة نحو 7 : 15 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر أناناس 35 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر دوم 20 : 40 جنيهًا للكيلو

وصل سعر كريز 20 : 40 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الكيوي 19.5 جنيه للكيلو (كرتونة).

وصل سعر البرتقال السكري 4 : 6 جنيهات.

وصل سعر الليمون الحلو 5 : 13 جنيهًا.

وصل سعر نارنج 2 :4 جنيهات.

سجل سعر كمثرى مستوردة من 20 : 30 جنيهًا للكيلو

- أسعار الموز 

سجل سعر موز مغربي من 7.5 : 11.5 جنيه للكيلو (سباطة).

سجل سعر موز بيكو من 9 : 13 جنيهًا للكيلو (سباطة).

سجل سعر موز مستورد 20 : 40 جنيهًا للكيلو (سباطة).

سجل سعر موز وليم 7.5 : 11.5 جنيه للكيلو (سباطة).

سجل سعر موز بلدي 6 : 9 جنيهات للكيلو (سباطة).

 

 


 

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