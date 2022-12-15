الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تقنيات بسيطة لتحسين وجود شركتك على مواقع التواصل الاجتماعي

مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي

من الآمن أن نقول إن فيسبوك وتويتر وما شابه موجودان لتبقى، وبينما قد يفترض الكثير من الناس أن الشبكات الاجتماعية هي مجرد أماكن للتسكع والدردشة مع أصدقائك، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هي الوجه الجديد للتسويق.

في أي مكان آخر يمكنك العثور على جماهير مدمجة ومستهدفة من مليارات الأشخاص الموجودين بالفعل في إطار ذهني للمستهلك - مجانًا؟

في هذا العصر الرقمي المتنامي باستمرار، لا تريد أن يترك عملك وراءك في الغبار التناظري، استفد من هذه التقنيات البسيطة لتحسين تواجد نشاطك التجاري على وسائل التواصل الاجتماعي على الفور وابدأ في توجيه حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ضبط «هاكر فيسبوك».. «ادفع عشان الحساب يرجعلك»

تخصيص ملف التعريف الخاص بك على كل منصة

لا تخطئ يبحث العملاء  المحتملون عنك على Facebook أو LinkedIn ، وقد يذهبون إلى مكان آخر إذا كانت هذه المواقع الاجتماعية تفتقر إلى المعلومات أو النشاط الحالي أو الشعور الواضح بما هو عملك.

تحتاج جميع مواقع الوسائط الاجتماعية الخاصة بك إلى ملف تعريف تجاري مخصص ومتسق من أجل الترويج لعلامتك التجارية، قم بتحديث منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بك

تفاعل مع جمهورك

تتمثل إحدى مزايا وسائل التواصل الاجتماعي في أنه يمكن للمستهلكين الآن التفاعل مع العلامات التجارية بدلاً من مجرد تلقي الرسالة، كما هو الحال مع التسويق التقليدي (إعلانات التلفزيون أو المجلات، على سبيل المثال)، لذا تأكد من الاستفادة من ذلك وإشراك جمهورك بطريقة فورية ومدروسة وصادقة.

ولا تقصر نفسك على شبكة اجتماعية واحدة، التواصل مع جمهورك من خلال قنوات متنوعة.

انشر باستمرار وعن قصد

الاتساق له تأثير تراكمي على المشاركة الاجتماعية، لذلك سترغب في النشر مرة واحدة على الأقل يوميًا طوال أسبوع العمل، مع زيادة أعداد المشاهدين، يمكنك ضبط التردد بناءً على التحليلات، ولا تنشر فقط المحتوى الموجه نحو المبيعات شارك شهادات العملاء، وصور الأشخاص في شركتك، وأجب عن أسئلة العملاء الشائعة، وانشر صورًا مضحكة أو اقتباسات ملهمة، وأعد نشر محتوى من الآخرين في مجال عملك.

تكنولوجيا حديثة ترصد تاريخ الطفرات الضارة في الجينوم البشري

مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك شركة الشبكات الإجتماعية تسويق

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

حقيقة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس

الرئيس السيسى يشدد على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسى الليبى

مسلسلات رمضان 2023.. نيللي كريم تختار ليسرا اسم مسلسلها الرمضاني الجديد

مخاوف من المستقلين.. هل ينجح الإخوان في اختراق برلمان تونس المقبل؟

تقارير دولية تكشف أسباب الارتفاع الجديد في سعر الدولار عالميًا

«التموين»: اجتماع مرتقب مع «الغرف التجارية» لتحديد أسعار السلع.. وعقوبات رادعة للمخالفين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأسعار والسُّعار والتسعيرة

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 2» تاريخ مشترك

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟