تقنيات بسيطة لتحسين وجود شركتك على مواقع التواصل الاجتماعي

من الآمن أن نقول إن فيسبوك وتويتر وما شابه موجودان لتبقى، وبينما قد يفترض الكثير من الناس أن الشبكات الاجتماعية هي مجرد أماكن للتسكع والدردشة مع أصدقائك، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هي الوجه الجديد للتسويق.

في أي مكان آخر يمكنك العثور على جماهير مدمجة ومستهدفة من مليارات الأشخاص الموجودين بالفعل في إطار ذهني للمستهلك - مجانًا؟

في هذا العصر الرقمي المتنامي باستمرار، لا تريد أن يترك عملك وراءك في الغبار التناظري، استفد من هذه التقنيات البسيطة لتحسين تواجد نشاطك التجاري على وسائل التواصل الاجتماعي على الفور وابدأ في توجيه حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

تخصيص ملف التعريف الخاص بك على كل منصة

لا تخطئ يبحث العملاء المحتملون عنك على Facebook أو LinkedIn ، وقد يذهبون إلى مكان آخر إذا كانت هذه المواقع الاجتماعية تفتقر إلى المعلومات أو النشاط الحالي أو الشعور الواضح بما هو عملك.

تحتاج جميع مواقع الوسائط الاجتماعية الخاصة بك إلى ملف تعريف تجاري مخصص ومتسق من أجل الترويج لعلامتك التجارية، قم بتحديث منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بك

تفاعل مع جمهورك

تتمثل إحدى مزايا وسائل التواصل الاجتماعي في أنه يمكن للمستهلكين الآن التفاعل مع العلامات التجارية بدلاً من مجرد تلقي الرسالة، كما هو الحال مع التسويق التقليدي (إعلانات التلفزيون أو المجلات، على سبيل المثال)، لذا تأكد من الاستفادة من ذلك وإشراك جمهورك بطريقة فورية ومدروسة وصادقة.

ولا تقصر نفسك على شبكة اجتماعية واحدة، التواصل مع جمهورك من خلال قنوات متنوعة.

انشر باستمرار وعن قصد

الاتساق له تأثير تراكمي على المشاركة الاجتماعية، لذلك سترغب في النشر مرة واحدة على الأقل يوميًا طوال أسبوع العمل، مع زيادة أعداد المشاهدين، يمكنك ضبط التردد بناءً على التحليلات، ولا تنشر فقط المحتوى الموجه نحو المبيعات شارك شهادات العملاء، وصور الأشخاص في شركتك، وأجب عن أسئلة العملاء الشائعة، وانشر صورًا مضحكة أو اقتباسات ملهمة، وأعد نشر محتوى من الآخرين في مجال عملك.