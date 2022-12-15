الحكومتان العراقية والأردنية: نعمل على الإطار الثلاثي بين بغداد وعمان والقاهرة

بحث وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال، اليوم ، مع وزيري الصناعة والطاقة الأردنيين 7 ملفات للتعاون المشترك من أهمها المدينة الاقتصادية والأدوية والفوسفات.

وقالت وزارة الصناعة العراقية في بيان، إن وزير الصناعة والمعادن العراقية خالد بتال عقد اليوم جلسة مباحثات رسمية مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسـف الشمالي ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة بحضور المُستشار العلمي للوزارة ورئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية والوفد الأردني المرافق وعدد من المدراء العامين في الوزارة، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

و أكد "بتال" في مستهل الجلسة، بحسب البيان، السعي لتطوير وتقوية العلاقات بين العراق والأردن بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين"، مشيرا إلى أنه "سيتم التنسيق مع الوزارات لتحديد وتهيئة الملفات التي سيتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة المشتركة العراقية الاردنية الذي سيعقد في الأشهر القليلة المقبلة مع تحديد المسؤولين الذين يتطلب حضورهم خلال الاجتماع، مشيرا إلى أن هناك تقدم واضح بالعمل في مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة حيث تمت الاحالة على المكتب الاستشاري لاعداد التصاميم اضافة الى عمل مستمر في الجوانب الأخرى المتعلقة بالمشروع.

- علاقة تكاملية تخدم المصالح المشتركة

من جانبه، بين وزير الصناعة الأردني يوسـف الشمالي، أن العلاقة بين العراق والأردن تكاملية تخدم المصالح المشتركة، مؤكداً أن المدينة الاقتصادية ستسهم في تشغيل أهالي المنطقة وستتمركز بها الصناعات العراقية والأردنية.

وأعرب" الشمالي" عن أمله بأن تعقد اللجنة المشتركة اعمالها في العراق لبحث التعاون في كافة المجالات، إضافة إلى إنضاج وإحياء العمل في الأطار الثلاثي بين العراق والاردن ومصر .

بدوره أشار وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة الى أن للعراق والاردن امتداد تاريخي وجغرافي في موضوع المعادن"، لافتاً إلى الحاجة الى تبادل الخبرات بين البلدين وامكانية التعاون في مجال استثمار الثروات المعدنية، كما أن هناك دراسات اولية حول موضوع الفوسفات والمشاريع الاستراتيجية التي تخدم البلدين.

- أبرز التي تمت مناقشتها

وأضافت، أن المجتمعون ناقشوا عدد من القضايا والمواضيع المشتركة من اهمها :

-المدينة الاقتصادية المشتركة : الاتفاق على المضي بالمشروع وفق الجدول الزمني لاهمية المدينة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والامنية .

-الفوسفات : التأكيد على ان المعادن والفوسفات مستقبل البلدين ويجب وضع الية عمل مشترك لاستثمار الثروات وسيتم مناقشة هذا الملف بشكل اوسع بعد دراسته من قبل الفنيين .

-مصنع ادوية نينوى : التأكيد على ان صناعات الادوية في العراق تحظى باهمية استثنائية للطلب والاستهلاك المتزايد للادوية والحاجة الى نوعيات جديدة من الادوية خاصة الادوية السرطانية وتمت مناقشة عقد الاستثمار الموقع بين شركة ادوية سامراء وشركة غياث ساختيان الاردنية والاتفاق على عقد لقاءات مشتركة لتقريب وجهات النظر والتوصل الى حلول نهائية لاعادة حركة العمل في مصنع ادوية نينوى.

-المجلس التنسيقي الثلاثي : الاشارة الى ان المجلس في طور التشكيل من الجانب العراقي وسيتم اعلام الجانب الاردني بعد تشكيل المجلس لعقد الاجتماع الاول في بغداد.

-بروتوكول التعاون الثنائي الموقع بين البلدين : التأكيد على الحاجة لتطوير بعض الافكار المشتركة وان الشركات الصناعية العراقية ابوابها مفتوحة لاي تعاون حكومي او مع المستثمرين في ظل التسهيلات والامتيازات المقدمة فيما يتعلق بالاعفاءات الضريبية والكمركية.

-السليكون : الاشارة الى ان العالم يتجه نحو التكنولوجيا والرقمنة وهذا يرتكز على السليكون والتأكيد على ان العراق يمتلك خامات كثيرة لم يتم استغلالها وبالامكان التوصل لشراكة حقيقية بين الطرفين بمجال استثمار الثروات المعدنية .

-التكامل الصناعي: الإشارة إلى الخطة المقدمة من الجانب الاردني والطلب من الجانب العراقي لدراسة هذه الخطة والإضافة عليها مع تأكيد استعداد الجانب الأردني للتعاون وتحقيق التكامل في بعض الصناعات".