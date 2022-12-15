الخميس 15 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قافلة طبية لفحص غير القادرين في 4 قرى بكفر الشيخ

الكشف علي المواطنين
الكشف علي المواطنين

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، بالتعاون مع مكتب مشروعات "الأورمان" عن تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بقرية قزمان مركز قلين، وقريتي اسحاقة وعزبة لين بكفرالشيخ، وقرية الملاحة بسيدى سالم في محافظة كفرالشيخ، ويأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقامت القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى كفر الشيخ الجامعى وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين  بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك).

وأكد السيد مسلم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد مسلم، بمجهودات جمعية "الأورمان" في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدًا توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.  

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام "الأورمان"، أن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

التضامن الأورمان قافلة طبية غير القادرين الكشف الطبى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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