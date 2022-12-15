الخميس 15 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه أسيوط» تعلن عن أسماء المقبول تظلمهم بوظيفة «حرفي»

مياه أسيوط
مياه أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن الانتهاء من فحص التظلمات المقدمة منغير المنطبق عليهم الشروط لشغل وظيفة (حرفي) بالمسابقة رقم (4) لعام 2021م لمحافظة أسيوط، والتي سبق الإعلان عنه أسمائهم بالصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد وموقع الشركة.

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جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من فحص تلك التظلمات لإعلان أسماء المتقدمين لوظيفة حرفي والذين تم قبول تظلماتهم وأسماء السادة الذين لم يتم قبول تظلمهم، مع توضيح أسباب عدم القبول طبقا للشروط الموضحة بإعلان المسابقة وذلك تطبيقا لمعايير الكفاءة في الاختيار ولضمان حسن سير العملية وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وصرح المهندس علي الشرقاوين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بأن يتم اضافة المقبول تظلمهم ضمن كشوف المتقدمين لاجراء الاختبارات في المرحلة المقبلة، على أن يتم استكمال إجراءات المسابقة بمختلف مراحلها  بجميع الوظائف في القريب العاجل.

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وكانت قد استقبلت في وقت سابق لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد فريق عمل مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه "IWSSTA" والممول من الهيئة الأمريكية للتنمية الدولية، ضم الفريق المهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية، و"كاثلين كيريش" المسئول الهندسي ومسئول تكامل المناخ بالوكالة الأمريكية، لتعزيز أوجه التعاون في إطار عمل مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه" IWSSTA.

أسيوط والوادي الجديد الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي بأسيوط العائلة المقدسة بأسيوط والوادي الجديد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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