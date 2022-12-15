الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الأركان البريطانى: العالم يشهد أزمات جيوسياسية عميقة وروسيا تخفق فى أوكرانيا

رئيس أركان الدفاع
رئيس أركان الدفاع البريطاني الأدميرال توني راداكين

حذر رئيس أركان الدفاع البريطاني، الأدميرال توني راداكين، من أن العالم يشهد في نهاية عام 2022 أزمات جيوسياسية عميقة، مشيرًا إلى تصاعد التوتر بين الغرب وكل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية والصين.

وقال راداكين في كلمة له أمام المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن أمس الأربعاء، "مع اقتراب نهاية عام 2022، لدينا عالم تتكشف فيه بالتوازي 4 أزمات جيوسياسية منفصلة، مضيفًا سواء كان ذلك شعور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالإفلات من العقاب، أو سلوك إيران المثير للمشاكل والمزعزع للاستقرار، أو العداء الصريح من كوريا الشمالية أو تصاعد الاستبداد في الصين، هذه التحديات لا توجد بمعزل عن بعضها بعضًا".

واعتبر "راداكين" أن كلًا من تلك التحديات يمثل اختبارًا للقواعد التي تضمن الأمن العالمي، وأنها تشكل في مجموعها تحديات "استثنائية وعميقة"، حسبما نقلت الوكالة الألمانية.

وأبدى بعض التفاؤل رغم تلك المخاوف، حيث قال: "إن بريطانيا والغرب يمكن أن يكتسبا الثقة من رد الفعل".

- روسيا تخسر

وعاود رئيس أركان الدفاع البريطاني الحديث عن روسيا، حيث قال: "إن بوتين شكّل من دون قصد تحالفًا غير عادي من الدول الديمقراطية ضده، في الوقت الذي كان يحاول فيه تقسيم العالم".

وأشار رئيس الأركان البريطاني إلى أن "روسيا تخسر، والعالم ينتصر"، مشددًا على أن روسيا أخفقت في تحقيق جميع أهدافها في الحرب ضد أوكرانيا، وأنها تتضاءل على الساحة العالمية.

وقال أيضًا: "إن روسيا تواجه نقصًا خطيرًا في ذخائر المدفعية، مما يعني أن قدرة قواتها على تنفيذ عمليات برية هجومية ناجحة تتضاءل بسرعة".

واختتم الأدميرال توني راداكين كلمته بقوله: "إن أكبر درس نتعلمه من العام المنصرم هو الاعتراف بأننا جزء من صراع الأجيال من أجل مستقبل النظام العالمي"، محذرًا من تجاهل الدروس حتى لا يتشجع المستبدون وتندلع الاضطرابات الاقتصادية وينعدم الأمن العالمي مجددًا.

رئيس أركان الدفاع البريطاني أزمات عميقة العالم ​فلاديمير بوتين الأدميرال توني راداكين

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية اليوم 15 ديسمبر

«إعلام الداخلة» يطلق مبادرة تحت شعار «مدينة خضراء بلا أكياس بلاستيك»

تقرير فرنسى: مصر تسعى لخفض تكلفة استثمارات التنمية بإصدار سندات خضراء

بدء أعمال مبادرة القضاء على سوء التغذية لأطفال المدارس الابتدائية بالمنوفية.. السبت

بعد قرار عودة السيدات.. «أنابيب البترول» تطالب العاملات بتحديث البيانات

عضو «الغرف التجارية»: قرار الحكومة نحو ضبط الأسواق خطوة مهمة وضرورة مُلِحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

مدحت بشاى

قيم الجمال.. والمناعة الإبداعية

عبد الرحيم طايع

كسر هيبةِ الأرجنتين والبرازيل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟