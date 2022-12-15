مجلس النواب البولندي يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب

صوّت مجلس النواب البولندي لصالح تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب.

ووفقًا ذكر راديو بولندا، اليوم الخميس، فإن القرار جاء على خلفية العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا، وقال الراديو، إن مجلس النواب وافق على القرار بأغلبية 231 صوتًا مقابل صوتين، مع امتناع عضو واحد عن التصويت، فيما لم يشارك 226 نائبًا، معظمهم من المعارضة، في التصويت.

وكان البرلمان الأوروبي قد صنّف روسيا دولة راعية للإرهاب، بدعوى أن الهجمات العسكرية التي تشنها موسكو على أهداف مدنية في أوكرانيا تنتهك القانون الدولي.