الخميس 15 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس النواب البولندي يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب

هجمات روسيا علي اوكرانيا
هجمات روسيا علي اوكرانيا

صوّت مجلس النواب البولندي لصالح تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب.

ووفقًا ذكر راديو بولندا، اليوم الخميس، فإن القرار جاء على خلفية العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا، وقال الراديو، إن مجلس النواب وافق على القرار بأغلبية 231 صوتًا مقابل صوتين، مع امتناع عضو واحد عن التصويت، فيما لم يشارك 226 نائبًا، معظمهم من المعارضة، في التصويت.

وكان البرلمان الأوروبي قد صنّف روسيا دولة راعية للإرهاب، بدعوى أن الهجمات العسكرية التي تشنها موسكو على أهداف مدنية في أوكرانيا تنتهك القانون الدولي.

مجلس النواب البولندي روسيا دولة راعية للإرهاب صنيف روسيا العملية العسكرية أوكرانيا

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