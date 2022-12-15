الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. 20 مصابًا فى حادث تصادم بطريق بلبيس - الزقازيق

الحادث
الحادث

أُصيب 20 شخصًا بمحافظة الشرقية، إثر تصادم سيارتين ميكروباص بنزلة الكوبري العلوي بطريق الزقازيق - بلبيس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة. 

واستقبل مستشفى بلبيس المركزي كلًا من: "السيد ف ع"، و"محمد ع م" و"عبدالمنعم ش ع" و"يحيى ف ع" و"إسلام ع" و"أحمد ج" و"أحمد م"و"أحمد س" و"محمد ج"، و"محمد ن" و"أشرف ع"، و"أحمد ح"، و"كريم س" و"محمد ف"و"محمود ع" و"محمد ش" و"شيماء ع"، و"إيهاب ر"، واثنين آخرين جارٍ التعرف عليهما، جميعهم مصابون بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

وجارٍ تلقيهم العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة.

حادث تصادم سيارتين تصادم ميكروباص اصابة 20 شخص طريق بلبيس مستشفى بلبيس المركزى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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