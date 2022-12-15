الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع عامل صدمته سيارة مسرعة بالطريق الصحراوى بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

لقي عامل مصرعه صباح اليوم، إثر تعرضه لحادث عبور مشاة، حيث صدمته سيارة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق وادي النطرون، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى وادي النطرون العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد بمصرع عامل إثر تعرضه لحادث عبور مشاة، حيث صدمته سيارة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبيّن وفاة "نبيه عاطف محمد حماد"، 32 سنة، مقيم المحمودية، عامل، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

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