الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عرض متهم بقتل طفلة في السلام على الطب الشرعي لـ«تحليل المخدرات»

متهم
متهم

قررت جهات التحقيق عرض صاحب محل سوبر ماركت في منطقة السلام بالقاهرة، متهم بقتل طفلة على الطب الشرعي لإجراء الكشف عن تعاطي المخدرات، كما استعجلت تقرير الطب الشرعي بوفاة المجني عليها واستكمال الإجراءات القانونية. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا بالعثور على جثة طفلة ملقاة وسط أكوام القمامة بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة 6 سنوات، وبالفحص تبين إصابتها بجرح بالرقبة وعدة طعنات بالبطن والصدر.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية.

وتوصلت التحريات من خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمنطقة العثور على الجثة، إلى هوية المتهم وهو صاحب سوبر ماركت وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وما رصدته الكاميرات، اعترف بارتكاب الواقعة.

وأضاف المتهم أنه شاهد المجني عليها تمر من أمام المحل الخاص به، فاستدرجها داخل المحل في محاولة لاغتصابها، وعندما فشل في ذلك أقدم على قتلها، وجرى تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.

صاحب محل سوبر ماركت السلام المتهم بقتل طفلة الطب الشرعي المخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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عرض متهم بقتل طفلة في السلام على الطب الشرعي لـ«تحليل المخدرات»

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