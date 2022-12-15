الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

وفقا للتقويم الشرقي.. موعد احتفالات الكنائس بعيد الميلاد المجيد

عيد الميلاد المجيد
عيد الميلاد المجيد

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكنيسة الإنجيلية، للإحتفال بعيد الميلاد المجيد، وفقًا للتقويم الشرقي في يناير 2023.

 - البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد، فى مساء 6 يناير، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة واسعة من قيادات الدولة والوزراء.

و أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تفاصيل التغطية الإعلامية لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، وقالت الكنيسة في بيان لها،  لتغطية قداس عيد الميلاد المجيد مساء يوم الجمعة الموافق 6 يناير 2023، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك تغطية استقبالات قداسة البابا تواضروس الثاني للمهنئين بالمقر البابوي بالقاهرة صباح يوم العيد الموافق السبت 7 يناير 2023، سيتم استخراج تصريح التغطية لكل حدث على حدة. 

 

- احتفالات الطائفة الإنجيلية

 وتحتفل الطائفة الإنجيلية بمصر فى الثانية ظهر الجمعة، 6 يناير 2023، بعيد الميلاد فى كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة، وقياداتها، وبمشاركة وحضور المهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

ويتضمن برنامج الاحتفال صلاة افتتاحية ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة، وكلمة راعى كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهى الاحتفال بكلمة الشكر يلقيها القس أندريه زكى.

- عيد الميلاد 

عيد الميلاد المجيد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة المجيد، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الجريجوري واليولياني، غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.

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