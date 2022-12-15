الداخلية يبحث عن الفوز الأول فى الدورى أمام سموحة المتراجع

يستضيف الداخلية فريق سموحة في الخامسة مساء اليوم باستاد بتروسبورت في الأسبوع السابع للدوري الممتاز.

فريق الداخلية بقيادة رضا شحاتة يحتل المركز الأخير برصيد نقطتين من تعادلين و4 هزائم وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه عشرة أهداف وما زال الفريق يبحث عن فوزه الأول ورغم التغييرات التي يقوم بها رضا شحاتة في التشكيل الا أن الأخطاء الدفاعية لم تتوقف والعقم التهديفي ما زال مستمرا وفي المباراة الأخيرة أمام غزل المحلة تقدم الفريق بهدف لكنه خرج خاسرا بهدفين وما زال رضا شحاتة يبحث عن التشكيلة المثالية التي تستطيع منح الفريق الفوز الأول في الدوري.

على الجانب الأخر يحتل سموحة بقيادة طارق العشري المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط من فوز واحد وثلاثة تعادلات وهزيمتين وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف ويعاني الفريق من تذبذب نتائجه فبعد الفوز على الإسماعيلي خسر أمام أسوان وتعادل مع المقاولون لذلك يسعى للعودة للانتصارات والابتعاد عن المراكز المتأخرة في جدول الدوري وأيضا منعا لتردد نغمة رحيل الجهازالفني.

طارق العشري المدير الفني لفريق سموحة اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: الهاني سليمان وعمرصلاح وخالد عبد الفتاح وأحمد عبد الحكم ومحمود شبانة وشريف رضا ومحمد عصام وأحمد عبد الرسول وممدوح عبد ربه وصديق أوجولا ومحمد نادي وأحمد مصطفى ومحمود حليمو وبنجامين بواتينج وحسين فيصل ومحمد سعيد مكرونة وطارق علاء ودوكو دودو وأبو بكر ليادي والصباحى عماد.

وشهدت القائمة عودة دوكو دودو بعد انتهاء إيقافه بينما يغيب اليا سيلا وأحمد شوشة وأحمد جمال ومحمد باسم رشيد .

يدير المباراة مصطفى عثمان ويساعده عادل ماهر عبد الغفار ومحمد عاطف الزناري ومعهم أحمد حمدي حكما رابعا ومحمد علاء هاشم حكم فيديو وسامي هلهل مساعد حكم فيديو .