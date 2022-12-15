الخميس 15 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طلاق غادة عبد الرازق من زوجها هيثم زانيتا

غادة عبد الرازق وهيثم
غادة عبد الرازق وهيثم زانيتا

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق طلاقها من زوجها هيثم زانيتا،  في تصريحات لبرنامج "Et بالعربي"، ورفضت الإفصاح عن أسباب الطلاق.

 

وبعد ذلك حذفت غادة عبدالرازق جميع صورها مع زوجها من حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدما كانت قد نشرت سابقا أكثر من لقطة رومانسية سويا.


يذكر أن غادة عبدالرازق انتهت مؤخرا من تصوير دورها فى فيلم "جوازة بالعافية" والذى تجسد فيه شخصية هدى، وهي فتاة تعمل في بنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي، والعمل من بطولة أحمد آدم، من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج شريف إسماعيل.

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وائل لطفي

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