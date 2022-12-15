الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تفاصيل لقاء السيسى مع وزير الخارجية الأمريكى ومقترح مشروع دولى ضخم للتنمية

لقاء الرئيس عبدالفتاح
لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكية

كشف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة تفاصيل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.

وقال عبر الصفحة الرسمية له على فيسبوك، إن وزير الخارجية الأمريكي رحب بزيارة الرئيس إلى واشنطن، والتى تأتى فى إطار دعم مسيرة العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على نحو بناء وإيجابي، مؤكدًا التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات، ودعم جهود مصر الحثيثة في السعى نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية فى المنطقة.

الرئيس السيسي يقترح مشروع دولي ضخم للتنمية أفريقيا 

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الأفريقية فى ضوء القمة الأمريكية الأفريقية الحالية، وشدد الرئيس على أن القارة الأفريقية تحتاج إلى بنية أساسية قارية مكتملة الأركان تدعم تنفيذ الجهود والمبادرات التي تستهدف الدول الأفريقية، وليكن ذلك من خلال مشروع دولى ضخم يحشد الموارد والدعم من الدول الكبرى والخبرات التنموية العالمية لبلورة رؤية شاملة لتلك البنية الأساسية التى تعتبر حتمية لنجاح جهود التنمية في القارة.

كما تم التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، ذات الاهتمام المشترك، خاصة قضية سد النهضة الإثيوبى، حيث أكد الرئيس بتمسك مصر بتطبيق مبادئ القانون الدولى ذات الصلة، ومن ثم ضرورة إبرام اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملئ وتشغيل السد للحفاظ على الأمن المائى لمصر وعدم المساس بتدفق المياه فى نهر النيل الذي قامت عليه أقدم حضارة عرفتها البشرية منذ آلاف السنين. 

ومن جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكى دعم بلاده لجهود حل تلك القضية على نحو يحقق مصالح جميع الأطراف ويراعى الأهمية البالغة التى تمثلها مياه النيل لمصر.

وقد عبر الجانبان عن الحرص المتبادل لتدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بينهما مع والتي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعظيم التنسيق والتشاور المشترك خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف القضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.

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