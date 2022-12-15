الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

الحسينى بعد خسارة المغرب أمام فرنسا: فتحتم البوابة للوصول لنهائى المونديال

يوسف الحسيني
يوسف الحسيني

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على خسارة المنتخب المغربي، أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم لعام 2022 بقطر.

 

المجهود قدمت مجهودًا رائعًا

وقال يوسف الحسيني، خلال حلقة برنامج "التاسعة"، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية: "كان نفسي المغرب تكسب لكن المغرب عملت مجهود وشغل أكثر من رائع وعظيم ومشرف فمن مصر أم الدنيا بنقولكم برافوا وشرفتونا ورفعتوا راية العروبة كلها في مونديال الدوحة 2022 ولاول مرة يصل منتخب عربي للأربعة الأوائل للمونديال".

 

وأضاف: "المغرب فتحت البوابة للوصول لنهائي المونديال، وفرنسا استطاعت أن تغلب أسود الأطلس بهدفين ولكن الأسود يظلوا أسود، وقدموا مباراة قوية ووضعوا بصمتهم في المونديال".

 

وتابع، أن المباريات القادمة سيلتقي فيها فرنسا مع الأرجنتين، والمنتخب المغربي مع كرواتيا، متمنيًا أن تحصل المغرب على المركز الثالث.

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يوسف الحسيني المنتخب المغربي فرنسا كأس العالم المغرب نهائي المونديال

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