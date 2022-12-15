بعد التأهل لـ«كأس العام».. مدير منتخب فرنسا: مازال أمامنا مباراة أخرى للاحتفال

أكد ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، أن فريقه حقق فوزًا مستحقًا على حساب المغرب بهدفين نظيفين في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم.

وتعرض منتخب المغرب للهزيمة أمام فرنسا بهدفين دون رد على ملعب "البيت" في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وقال ديشامب في تصريحات عقب المباراة: "سيكون أمامنا مباراة أخرى للاحتفال، الأمر ليس سهلًا لكن علينا أن نكون سعداء ونشعر بالفرح بعد مباراة اليوم".

وأضاف: "اللاعبون حصلوا على مكافأتهم بعد جهودهم الكبيرة، هذا أمر رائع واستثنائي".

وتابع: "علينا أن نستغل كل لحظة في كأس العالم، ليتنا نتمكن من إيقاف الزمن والاستمتاع بهذا الحدث، سنبدأ الاستعداد للمباراة الأخيرة ونتمنى أن يحالفنا الحظ".

ويلتقي منتخب فرنسا مع نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم قطر 2022.