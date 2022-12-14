القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة لأصحاب الدبلومات الصناعية

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير فرص عمل جديدة للشباب الأقل من 35 سنة، وذلك بأحد مصانع الزيوت بدمياط، على أن يتم تحديد الراتب بعد المقابلة الشخصية.

وتتضمن فرص عمل المتاحة، عمال لحام، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على دبلوم صناعي، وعمال عاديين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة يقرأ ويكتب.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر المصنع في المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، على أن يكون المتقدم مقيم بمحافظة دمياط.

وكانت قد أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب حتى 35 سنة، وذلك للذكور والإناث.

وتتضمن فرص العمل المتاحة، كاشير، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل عال، وذلك للذكور فقط، كما تطلب الشركة موظف صالة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وذلك للذكور والإناث.

كما تحتاج الشركة، شيف مخبوزات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وذلك للذكور فقط، وأيضا محاسب، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل عال، وذلك للذكور والإناث.

فيما وفرت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، نحو 40 فرصة عمل جديدة، براتب 2800 جنيه، وذلك للشباب من الذكور الأقل 35 سنة.

وأشارت المديرية في منشور لها، أن تلك الفرص تتوفر لأصحاب المؤهلات المتوسطة، وهي عبارة عن أفراد أمن، موضحة أنه لا يشترط الخبرة فيمن يتقدم للحصول على تلك الوظيفة.

وأوضحت المديرية أنه على من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظيفة، تقديم أصل شهادة إنهاء الخدمة العسكرية، أو الإعفاء النهائي منها، أصل شهادة الميلاد، وأصل المؤهل الدراسي.

فيما وفرت مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، فرص عمل لفنيين بمصانع شركة "النساجون الشرقيون" بمدينة العاشر من رمضان.

وحددت المديرية، الشروط المطلوبة في المتقدم لتلك الوظائف في أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط (دبلوم صنايع، جميع التخصصات)، أن تكون لديه شهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها نهائيًا، ويفضل أن يكون من قاطني محافظة الشرقية.