الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف»: إيفاد خمسة قراء إلى دولة البرازيل لإحياء رمضان 1444

الأوقاف
الأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء، إيفاد خمسة قراء إلى دولة البرازيل، وذلك بناءً على الخطاب الوارد عبر وزارة الخارجية المصرية من دولة البرازيل؛ لإيفاد قراء وزارة الأوقاف لإحياء أيام وليالي شهر رمضان 1444هـ /2023م.

إيفاد خمسة قراء
وهم:

1. محمد رمضان أحمد ليثي - الجيزة.

2. محمود عمر محمد مصطفى - الشرقية.

3. خالد رجب عبداللطيف محمود غانم - بني سويف.

4. محمد حسين أحمد حسين - جنوب سيناء.

5. هاني عبدالعزيز الحسيني - الجيزة.

الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي


وفي إطار خطة وزارة الأوقاف في التدريب والتثقيف المستمر، وتزويد الأئمة بالعلوم العصرية، وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ممثلة في أكاديمية الأوقاف الدولية وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وفي ختام دورة: "الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي" المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 12/ 12/ 2022م حتى 14/ 12/ 2022م تم تكريم الدفعة السادسة من الأئمة والواعظات الحاصلين على دورة "الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي"، بمقر أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعددهم (63) إمامًا و(19) واعظة، وذلك بحضور اللواء/ سامح الدجوي مدير كلية الدفاع الوطني، والدكتور/ أيمن أبوعمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والشيخ/ هيثم رمضان المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية، وخلال التكريم رحب اللواء أ.ح/ سامح الدجوي بالسادة الأئمة والواعظات، مهنئًا لهم على إتمام هذه الدورة التدريبية الهامة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

وتابعت: وخلال التكريم رحب اللواء أ.ح/ سامح الدجوي بالسادة الأئمة والواعظات، مهنئًا لهم على إتمامهم هذه الدورة التدريبية المهمة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد خلال الفترة القادمة. 

الأوقاف ايفاد خمسة قراء إلى دولة البرازيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

حبس عاطل لحيازته أقراصًا مخدرة فى إمبابة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 14-12-2022

اضبط تردد قناة bein sport المفتوحة 1و2 2022 الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا

أول تعليق من «الركراكى» بعد خسارة المغرب أمام فرنسا فى كأس العالم 2022

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسماعيلية الصحراوى

القبض على المتهمين بتعذيب وقتل شخص فى مدينة بدر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

مدحت بشاى

قيم الجمال.. والمناعة الإبداعية

عبد الرحيم طايع

كسر هيبةِ الأرجنتين والبرازيل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟