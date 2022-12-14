«الأوقاف»: إيفاد خمسة قراء إلى دولة البرازيل لإحياء رمضان 1444

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء، إيفاد خمسة قراء إلى دولة البرازيل، وذلك بناءً على الخطاب الوارد عبر وزارة الخارجية المصرية من دولة البرازيل؛ لإيفاد قراء وزارة الأوقاف لإحياء أيام وليالي شهر رمضان 1444هـ /2023م.

إيفاد خمسة قراء

وهم:

1. محمد رمضان أحمد ليثي - الجيزة.

2. محمود عمر محمد مصطفى - الشرقية.

3. خالد رجب عبداللطيف محمود غانم - بني سويف.

4. محمد حسين أحمد حسين - جنوب سيناء.

5. هاني عبدالعزيز الحسيني - الجيزة.

الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي



وفي إطار خطة وزارة الأوقاف في التدريب والتثقيف المستمر، وتزويد الأئمة بالعلوم العصرية، وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ممثلة في أكاديمية الأوقاف الدولية وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وفي ختام دورة: "الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي" المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 12/ 12/ 2022م حتى 14/ 12/ 2022م تم تكريم الدفعة السادسة من الأئمة والواعظات الحاصلين على دورة "الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي"، بمقر أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعددهم (63) إمامًا و(19) واعظة، وذلك بحضور اللواء/ سامح الدجوي مدير كلية الدفاع الوطني، والدكتور/ أيمن أبوعمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والشيخ/ هيثم رمضان المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية، وخلال التكريم رحب اللواء أ.ح/ سامح الدجوي بالسادة الأئمة والواعظات، مهنئًا لهم على إتمام هذه الدورة التدريبية الهامة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

وتابعت: وخلال التكريم رحب اللواء أ.ح/ سامح الدجوي بالسادة الأئمة والواعظات، مهنئًا لهم على إتمامهم هذه الدورة التدريبية المهمة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد خلال الفترة القادمة.