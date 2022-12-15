ننشر التحريات فى اتهام 3 عاطلين بقتل عامل فى مصر القديمة

حصلت " الدستور" على تحريات الأجهزة الأمنية فى اتهام3 عاطلين بقتل عامل مشتل وتهشيم رأسه بمنطقة مصر القديمة.

جاء في أقوال عقيد شرطة مفتش مباحث مصر القديمة حاليا، بتوصل تحرياته إلى قيام المتهمين الأولى والثاني بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه تخلصا منه ليتمكنا من سرقة ممتلكاته ومحتويات المشتل محل حراسته، للتحصل مقابلها على المال لشراء المواد المخدرة لتعاطيها.

واضافت التحريات ان المتهمين نسجا لذلك مخططاً إجراميا اتفقا على إنفاذه وأعدا قطعة قماشية "كوفية" سلاحاً للجريمة، وراقبا المجني عليه بالمشتل منتظرين التوقيت المناسب للتنفيذ، وما إن تيقنا من انفراده حتى دخلا المشتل متسورين وتسللا نحوه مستغلين غفلته عنهما، فهجما عليه من خلفه بغتة بأن أحكم المتهم الأول ذراعه حول عنقه خانقا إياه وجذبه المتهم الثاني من أرجله مسقطا إياه أرضا محدثين إصاباته برأسه التي أودت بحياته، وربطا عنقه بسلاح جريمتهما للحيلولة دون نجاته؛ ثم استوليا على ممتلكاته (هاتف محمول وملحقاته، مبلغ مالي، ساعة يد) ومحتويات المشتل (شاشتين، أجهزة تشغيل نظام كاميرات مراقبة) بواسطة كسر باب الغرفة التي تحويها.

وأضاف أنه نفاذا لقرار النيابة العامة ضبط المتهمين الأول والثاني وبحوزتهما المسروقات، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على نحو ما أسفرت عنها تحرياته، وأرشدا عن المتهم الثالث وبحوزته باقي المسروقات المباعة له وبمواجهته أقر بعلمه بسرقتها.

كانت قد أحالت النيابة العامة 3 عاطلين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمه قتل عامل مشتل وتهشيم رأسه بمنطقة مصر القديمة.

كانت غرفة عمليات النجدة، بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من الأهالي بالعثور على جثة شخص في مصر القديمة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة شخص على الأرض داخل مشتل، ويوجد تهشم في رأسه نظرا لارتطام جسم صلب به ونتج عنه وفاته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التى أحالت اوارق القضية للمحاكمة عقب انتهاء التحقيقات.