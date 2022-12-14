الخياط: مصر خصصت 5200 كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة

قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الدولة خصصت 5200 كيلومتر مربع من الأراضي الواعدة والمتميزة بسرعات الرياح العالمية، وكذلك معدلات سطوع شمس عالية، لإنشاء مشروعات طاقة متجددة سواء عن طريق الهيئة نفسها، أو من خلال القطاع الخاص، وفقًا لأطلس مصر المساحات التي تصلح لإنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء من الرياح.

وأضاف "الخياط" في تصريح خاص لـ«الدستور» أن المناطق هي خليج السويس على مساحة 1221 كيلو متر مربع بإجمالي قدرات تبلغ 3375 ميجا وات ومنطقة شرق النيل على مساحة 1626 كيلو متر مربع بإجمالي قدرات حوالى 6 جيجا وات ومنطقة غرب النيل على مساحة 1923 كيلو متر مربع بإجمالي قدرات حوالى 7.5 جيجاوات.

وأشار رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إلى أن مصر تستهدف إنشاء محطات رياح جديدة بمجمع خليج السويس حتى 3 آلاف ميجاوات من خلال القطاع الخاص الدولي والوطني، مما يشير إلى جاذبية مجالات الاستثمار في مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة.

وأكد رئيس هيئة الطاقة الجديدة أن استثمارات قطاع الطاقة المتجددة فى مصر تنمو بشكل متسارع، حيث شهدت قدرات المشروعات قيد التطوير ارتفاعًا ملحوظًا، يضاف إلى ذلك تجاوز القدرات المركبة حاجز 6000 ميجاوات 50% منها مشروعات طاقة مائية، وتوزع النسبة الباقية بين مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وهي:

الزعفرانة

مجمع مزارع الزعفرانة والذى يضم 8 مشروعات بإجمالي قدرات بلغت 545 م.و.

جبل الزيت

مجمع مزارع رياح جبل الزيت من أكبر مشروعات طاقة الرياح في العالم حيث يضم 3 مشروعات بإجمالي قدرات مركبة بلغت 580 وبإجمالي استثمارات بلغت 870 مليون دولار.

بنبان

مشروعات مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي قدرات 1465 م.و، باستثمارات تقدر بحوالي 2.2 مليار دولار أمريكي يتم تمويلها من خلال جهات تمويل دولية، معظمها من مؤسسة التمويل الدولية.