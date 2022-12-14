الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الثلاثاء.. البرلمان يواجه وزير الزراعة بطلبات الإحاطة

وزير الزراعة
وزير الزراعة

يواجه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الثلاثاء المقبل، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وأيضًا طلبات مناقشة عامة.

البرلمان يواجه وزير الزراعة بطلبات إحاطة وأسئلة الثلاثاء المقبل

وتتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وعن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوٍ ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي.

كما ستشمل المواجهة  طلبات مناقشة عامة مقدمة من:

آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتوفير الأعلاف للحفاظ على الثروة الحيوانية.

عصام ياسين وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ في مجال الأمن الغذائي وندرة المياه.

مجدي ملك وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة الحوافز المقدمة لقطاع الزراعة.

نشوى رائف وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأسمدة بأسعار مدعمة لصغار الفلاحين.
نشوى رائف وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استصلاح الأراضي لتوسيع الرقعة الزراعية.

طارق السيد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير القطن بسعر مناسب للفلاح.

أحمد يحيى الجحش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إنهاء مخالفات زراعة وتوريد محصول الأرز.
 

 مرفت ألكسان وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل.

البرلمان يواجه وزير الزراعة بطلبات إحاطة وأسئلة الثلاثاء المقبل

طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة عن تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية، وعن تطوير المجازر.

مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي استصلاح الأراضي طلبات الإحاطة مستلزمات الإنتاج المواجهة

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