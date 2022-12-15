الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 15-12-2022

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء اليوم في مصر

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة معرفة أسعار مواد البناء ومنها سعر طن الحديد والأسمنت في ظل التغيرات العالمية التي تشهدها الأسعار وتأثيرها على الأسعار في السوق المصري.

في هذا التقرير نوضح لكم أسعار مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت الخميس 15-12-2022 ومختلف مستلزمات البناء الأخرى. 

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 15-12-2022
 

سعر الحديد اليوم في مصر 

حديد عز 22,500 جنيه 
حديد بشاى 22,950 جنيها 
حديد العتال 22,900 جنيه 
حديد عطية 22,900 جنيه 
حديد سرحان 22,500 جنيه 
حديد المراكبى 21,550 جنيها 
حديد المصريين 22,400 جنيه 
حديد الكومى 22,400 جنيه
حديد المعادي 22,500 جنيه 
حديد العشري 22,400 جنيه 
حديد مصر ستيل 22,400 جنيه
 

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أسعار الأسمنت اليوم في مصر
 

أسمنت المسلح 1,710 جنيهات 
أسمنت النصر 1,680 جنيهًا
أسمنت وادي النيل 1,660 جنيهًا
أسمنت المخصوص 1,710 جنيهات 
أسمنت العسكري 1,550 جنيهًا
أسمنت سيناء  1,660 جنيهًا
أسمنت حلوان 1,690 جنيهًا
أسمنت السهم 1,660 جنيهًا
أسمنت السويدي 1,760 جنيهًا
أسمنت المسلة 1,560 جنيهًا
أسمنت العسكري بني سويف 1,660 جنيهًا
أسمنت العامرية عادة 1,640 جنيهًا
أسمنت الممتاز 1,730 جنيهًا
أسمنت السويس 1,670 جنيهًا
أسمنت تايتان 1,610 جنيهات 
أسمنت سيناء 1,560 جنيهًا
أسمنت أسيوط 1,960 جنيهًا
أسمنت المهندس 1,660 جنيهًا
أسمنت النهضة 1,700 جنيه 
أسمنت أسوان 1,660 جنيهًا
أسمنت السد العالي 1,660 جنيهًا
أسمنت قنا 1,700 جنيه 
أسمنت المصريين 1,650 جنيهًا
أسمنت المصري 1,660 جنيهًا
أسمنت الصعيد 1,690 جنيهًا
أسمنت التعمير 1,620 جنيهًا
أسمنت المنيا 1,650 جنيهًا
أسمنت العاصمة 1,630 جنيهًا
أسمنت البرج 1,640 جنيهًا
أسمنت الماكس 1,640 جنيهًا
أسمنت الصخرة 1,620 جنيهًا
أسمنت الدلتا 1,640 جنيهًا 
أسمنت الصرح 1,660 جنيهًا 
 

أسعار الرمل والزلط في مصر 
 

رمل ناعم متر مكعب 75 جنيهًا
رمل خشن متر مكعب 85 جنيهًا
زلط عادة متر مكعب 160 جنيهًا
زلط فينو متر مكعب 255 جنيهًا
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 200 جنيه

سعر الطوب اليوم في مصر  

طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,300 جنيه
طوب خفيف 60×20×20 سم 2,125 جنيهًا
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 5,800 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه
 

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وائل لطفي

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