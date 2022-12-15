يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة معرفة أسعار مواد البناء ومنها سعر طن الحديد والأسمنت في ظل التغيرات العالمية التي تشهدها الأسعار وتأثيرها على الأسعار في السوق المصري.

في هذا التقرير نوضح لكم أسعار مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت الخميس 15-12-2022 ومختلف مستلزمات البناء الأخرى.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 15-12-2022



سعر الحديد اليوم في مصر

حديد عز 22,500 جنيه

حديد بشاى 22,950 جنيها

حديد العتال 22,900 جنيه

حديد عطية 22,900 جنيه

حديد سرحان 22,500 جنيه

حديد المراكبى 21,550 جنيها

حديد المصريين 22,400 جنيه

حديد الكومى 22,400 جنيه

حديد المعادي 22,500 جنيه

حديد العشري 22,400 جنيه

حديد مصر ستيل 22,400 جنيه



أسعار الأسمنت اليوم في مصر



أسمنت المسلح 1,710 جنيهات

أسمنت النصر 1,680 جنيهًا

أسمنت وادي النيل 1,660 جنيهًا

أسمنت المخصوص 1,710 جنيهات

أسمنت العسكري 1,550 جنيهًا

أسمنت سيناء 1,660 جنيهًا

أسمنت حلوان 1,690 جنيهًا

أسمنت السهم 1,660 جنيهًا

أسمنت السويدي 1,760 جنيهًا

أسمنت المسلة 1,560 جنيهًا

أسمنت العسكري بني سويف 1,660 جنيهًا

أسمنت العامرية عادة 1,640 جنيهًا

أسمنت الممتاز 1,730 جنيهًا

أسمنت السويس 1,670 جنيهًا

أسمنت تايتان 1,610 جنيهات

أسمنت سيناء 1,560 جنيهًا

أسمنت أسيوط 1,960 جنيهًا

أسمنت المهندس 1,660 جنيهًا

أسمنت النهضة 1,700 جنيه

أسمنت أسوان 1,660 جنيهًا

أسمنت السد العالي 1,660 جنيهًا

أسمنت قنا 1,700 جنيه

أسمنت المصريين 1,650 جنيهًا

أسمنت المصري 1,660 جنيهًا

أسمنت الصعيد 1,690 جنيهًا

أسمنت التعمير 1,620 جنيهًا

أسمنت المنيا 1,650 جنيهًا

أسمنت العاصمة 1,630 جنيهًا

أسمنت البرج 1,640 جنيهًا

أسمنت الماكس 1,640 جنيهًا

أسمنت الصخرة 1,620 جنيهًا

أسمنت الدلتا 1,640 جنيهًا

أسمنت الصرح 1,660 جنيهًا



أسعار الرمل والزلط في مصر



رمل ناعم متر مكعب 75 جنيهًا

رمل خشن متر مكعب 85 جنيهًا

زلط عادة متر مكعب 160 جنيهًا

زلط فينو متر مكعب 255 جنيهًا

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 200 جنيه

سعر الطوب اليوم في مصر

طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 2,300 جنيه

طوب خفيف 60×20×20 سم 2,125 جنيهًا

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 5,800 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه

