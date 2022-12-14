السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى العياط

نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة العياط، دون وقوع أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا بنتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العياط، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.شوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العياط، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.