خبير اقتصادى: أمريكا تهدف للاستثمار فى إفريقيا لأن الصين تهدد هيمنتها العالمية

قال عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد، إن حجم استثمارات أمريكا في القارة الإفريقية ضئيل جدًا إذا ما تمت مقارنته بحجم استثمارات الصين والتي وصلت إلى 620 مليار دولار منذ 2020.

أهم جوانب الاستثمارات الأمريكية بإفريقيا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إفريقيا غنية بالمعادن النادرة والتي تستغل في الصناعات التكنولوجية الكبرى، ويعد هذا أول جانب من جوانب الاستثمارات الأمريكية بإفريقيا.

وتابع، أن أمريكا تريد منافسة أوروبا في إفريقيا، كما أنها تعتبر أن النفوذ الصيني أخذ حجمًا كبيرًا ويتساءلون عن سر هذا النجاح، مؤكدًا أن الصين لديها صبر على صعوبة الاستثمارات في إفريقيا بسبب الظروف المناخية، وهو الأمر المطلوب من الاستثمار الأمريكي.

وأشار إلى أن أمريكا شروطها الآن أكثر من قبل، ولكنها تريد الاستثمار الكبير لشعورها أن الصين تهدد هيمنتها العالمية ولكن العقلية الإفريقية تغيرت وهناك جيل يريد أن يتحرر من قيودها وشروطها.