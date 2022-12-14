بالأسماء.. إصابة 5 إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل في أسوان

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الشيخ الشاذلي أبو الحسن والذي يربط بين محافظتي أسوان والبحر الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الشيخ الشاذلي أبو الحسن، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق.

وبانتقال الجهات الأمنية وسيارات مرفق إسعاف أسوان إلى مكان الحادث لمعاينته تبين أن المصابين هم: "شعبان مختار صابر، وعمره ٥٠ سنة، وإصابته جرح قطعى باليد الأيمن وكدمات متفرقة، و محمد شعبان مختار، عمره ١٦ سنة، وإصابته جرح قطعى بالقدم الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، و زكريا

عبادي، عمره ٤٤سنة، وإصابته خلع بالكتف الأيسر وكدمات متفرقة، و محمد مختار صابر، وإصابته خلع بالكتف الأيمن، ومحمود شحات ابراهيم، عمره ٤٠ سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.