أسعار الدواجن اليوم الخميس 15-12-2022 فى مصر
يبحث الكثيرين عن أسعار الدواجن في مصر سواء من السيدات المربيات لهذه الدواجن ويفضلن أن يبريهن في المنزل لضمان جودتها ولحومها أو كهواية خاصة لهن، أو ممن يرغب في الشراء للاستفادة من لحومها المفيدة كعنصر أساسي في الغذاء.
أسعار الدواجن اليوم الخميس 15-12-2022 في مصر
في هذا التقرير نوضح لكم أسعار الدواجن اليوم الخميس 15-12-2022 في مصر بمختلف أنواعها من اللحوم أو من الكتاكيت وكذلك أسعار البيض.
أسعار الفراخ البيضاء
سعر الفراخ البيضاء 40 جنيه
سعر الفراخ الساسو 60 جنيه
سعر أمهات بيضاء 25 جنيه
سعر البيض البلدي اليوم في مصر
سعر كرتونة البيض البلدى اليوم للمستهلك 84 جنيه.
سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك 88 جنيه.
سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك 84 جنيه.
أسعار الكتاكيت اليوم في مصر
كتكوت أبيض 2 جنيه
كتكوت ساسو 3 جنيه
كتكوت بلدي 2.60 جنيه
كتكوت هجين 2.50 جنيه
كتكوت فيومى 2.50 جنيه
فيومى على وشه 3 جنيه
أسعار البط اليوم في مصر
بط بغال جرموه عمر يوم 15.50 جنيه
بط مسكوفي عمر يوم 16.50 جنيه
بط فرنساوي عمر يوم 7.50 جنيه
بط فرنساوي بيور عمر يوم 13 جنيه
بط مولار مستورد عمر يوم 17 جنيه
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 29 جنيه
أسعار لحم البط اليوم في مصر
لحم بط بلدي كيلو 48 جنيه
لحم بط مولار كيلو 29 جنيه
لحم بط فرنساوي كيلو 28 جنيه
لحم بط مسكوفي كيلو 45 جنيه
أسعار الرومي اليوم في مصر
رومي أبيض عمر يوم 50 جنيه
رومي أبيض جديد شهر / كيلو 100 جنيه
رومي برونزي شهر / 300 جرام 24 جنيه
رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيه
رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيه
أسعار الحمام اليوم في مصر
الحمام العبسي 150 جنيه
الحمام الأسترالي 575 جنيه
حمام جمعيه سبق 3,500 جنيه
حمام جمعية 275 جنيه
زغاليل روماني 125 جنيه
حمام روماني أصفر 350 جنيه
حمام روماني 500 جنيه
الفرنساوي اللاحم 350 جنيه
زغليل زاجل 625 جنيه
الحمام الهزاز 250 جنيه
حمام الشقلباظ 250 جنيه
حمام الكنج 500 جنيه
الحمام العنبري 250 جنيه
الزغاليل البلدي 40 جنيه
يمام إمري 100 جنيه
الحمام الكشكي 225 جنيه