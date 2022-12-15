أسعار الدواجن اليوم الخميس 15-12-2022 فى مصر

يبحث الكثيرين عن أسعار الدواجن في مصر سواء من السيدات المربيات لهذه الدواجن ويفضلن أن يبريهن في المنزل لضمان جودتها ولحومها أو كهواية خاصة لهن، أو ممن يرغب في الشراء للاستفادة من لحومها المفيدة كعنصر أساسي في الغذاء.



أسعار الدواجن اليوم الخميس 15-12-2022 في مصر

في هذا التقرير نوضح لكم أسعار الدواجن اليوم الخميس 15-12-2022 في مصر بمختلف أنواعها من اللحوم أو من الكتاكيت وكذلك أسعار البيض.





أسعار الفراخ البيضاء

سعر الفراخ البيضاء 40 جنيه

سعر الفراخ الساسو 60 جنيه

سعر أمهات بيضاء 25 جنيه



سعر البيض البلدي اليوم في مصر

سعر كرتونة البيض البلدى اليوم للمستهلك 84 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك 88 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك 84 جنيه.



أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

كتكوت أبيض 2 جنيه

كتكوت ساسو 3 جنيه

كتكوت بلدي 2.60 جنيه

كتكوت هجين 2.50 جنيه

كتكوت فيومى 2.50 جنيه

فيومى على وشه 3 جنيه



أسعار البط اليوم في مصر

بط بغال جرموه عمر يوم 15.50 جنيه

بط مسكوفي عمر يوم 16.50 جنيه

بط فرنساوي عمر يوم 7.50 جنيه

بط فرنساوي بيور عمر يوم 13 جنيه

بط مولار مستورد عمر يوم 17 جنيه

بط مولار مستورد عمر 15 يوم 29 جنيه

أسعار لحم البط اليوم في مصر

لحم بط بلدي كيلو 48 جنيه

لحم بط مولار كيلو 29 جنيه

لحم بط فرنساوي كيلو 28 جنيه

لحم بط مسكوفي كيلو 45 جنيه

أسعار الرومي اليوم في مصر

رومي أبيض عمر يوم 50 جنيه

رومي أبيض جديد شهر / كيلو 100 جنيه

رومي برونزي شهر / 300 جرام 24 جنيه

رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيه

رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيه



أسعار الحمام اليوم في مصر

الحمام العبسي 150 جنيه

الحمام الأسترالي 575 جنيه

حمام جمعيه سبق 3,500 جنيه

حمام جمعية 275 جنيه

زغاليل روماني 125 جنيه

حمام روماني أصفر 350 جنيه

حمام روماني 500 جنيه

الفرنساوي اللاحم 350 جنيه

زغليل زاجل 625 جنيه

الحمام الهزاز 250 جنيه

حمام الشقلباظ 250 جنيه

حمام الكنج 500 جنيه

الحمام العنبري 250 جنيه

الزغاليل البلدي 40 جنيه

يمام إمري 100 جنيه

الحمام الكشكي 225 جنيه