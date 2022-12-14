المستشار الألمانى: الاتحاد الأوروبى موحد فى معارضة خطة دعم الشركات الأمريكية

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيقف موحداً في أي نزاع مع الولايات المتحدة بشأن دعمها للشركات في إطار خطتها للمناخ التي يخشى أن تضر بشركات أوروبية.

وفي حديثه إلى البرلمان قبل قمة المجلس الأوروبي في بروكسل، قال شولتس إن حزمة واشنطن الهائلة لحماية المناخ تمثل "مساهمة مثيرة للاعجاب في تحول الاقتصاد الأمريكي"، بحسب فرانس برس.

وأضاف أن الشركاء الأوروبيين "كانوا يأملون منذ فترة طويلة في" خطوات أمريكية حاسمة للتصدي لتغير المناخ.

فيما أكد من ناحية أخرى على أن خطة الإنفاق الكبيرة "يجب ألا تعيق المنافسة العادلة"، متابعاً:" "لهذا السبب أؤيد بشدة المحادثات المكثفة التي تجريها المفوضية الأوروبية مع الولايات المتحدة" بشأن هذه القضية، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأردف "يجب ألا نسمح لأنفسنا بالانقسام في العلاقة عبر الأطلسي - بل على العكس من ذلك. بدلاً من نزاع كبير، يجب علينا تعزيز تعاون أكبر".

الخطة الأمريكية لدعم قضايا تغير المناخ

وينصّ قانون خفض التضخم الأمريكي على صرف حوالى 370 مليار دولار من الإعانات للتحول إلى الطاقة الخضراء، إضافة إلى تخفيضات ضريبية للسيارات الكهربائية وبطارياتها المصنوعة في الولايات المتحدة.

واعتبر العديد من قادة الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم ماكرون، أن المساعدات الأميركية تحثّ الشركات الأوروبية على الانتقال إلى الولايات المتحدة.

خلال زيارة الدولة أجراها إلى واشنطن مؤخراً، دعا الرئيس الفرنسي نظيره الأمريكي إلى إدخال "تعديلات" على الخطة حتى لا تُعامل الشركات الأوروبية بشكل غير عادل، لكن ذلك لم يتحقق بعد.

ولم تسفر محادثات التجارة والتكنولوجيا بين المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين الأسبوع الماضي عن تحقيق انفراجة في الملف.

لكن مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس قال للصحفيين بعد المحادثات "إننا نترك هذا الاجتماع أكثر تفاؤلاً بقليل مما كنا قبله".