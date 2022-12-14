رامى جبر: مشاركة الرئيس السيسى فى القمة الأمريكية تأكيد على أهمية الدور المصرى

أذاعت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا حول مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة الإفريقية الأمريكية.

الولايات المتحدة ترغب فى الاستثمار بإفريقيا

وقال رامي جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من واشنطن مع مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، إن الولايات المتحدة راغبة في الاستثمار بالقارة الإفريقية والتي سبقتها إليها روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن آخر قمة إفريقية أمريكية كانت قبل 8 سنوات في عصر الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وأضاف، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في نوفمبر الماضي خلال كلمته بقمة المناخ، قدم تعهدات بمبالغ مالية كبيرة للانتقال للطاقة النظيفة، ونرى أن الولايات المتحدة هي التي تريد الدخول للقارة الإفريقية ومحاولة الاستثمار فيها واستغلال ثرواتها.

وأكد أن القمة الإفريقية الأمريكية شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات بالأمس، واليوم كذلك، مشيرًا إلى أن وجود مصر بالقمة، بمثابة تأكيد على أهمية الدور المصري في المنطقة والقارة الإفريقية.

وتابع، أن الولايات المتحدة، لا تركز على دول إفريقية بعينها، وهناك ثقل اقتصادي يجعل الدول مختلفة عن الأخرى، فمصر لها ثقل والتعامل معها سيكون مختلفا خاصة أنها تقود القارة وأي شيء سيكون عبر مصر.