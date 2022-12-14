الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع فى ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 6 سفن، بينما غادر 6 آخرين، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12946 طنا تشمل: 6194 طن يوريا و745 طن رخام و6007 أطنان بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29378 طنا تشمل: 10405 أطنان قمح و646 طن رخام و1890 طن ابلاكاش و6000 طن خردة و8400 طن ذرة و1470 طن خشب زان و1886 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 620 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 526 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 328 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3167 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 169813 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 117746 طنًا.

كما غادر 1 قطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3893 شاحنة.

ميناء دمياط دمياط حاويات محافظة دمياط أحداث دمياط

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