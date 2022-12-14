حياة كريمة بالسويس: تجهيز كشوف بالمعاشات الشهرية للأسر الأكثر احتياجًا

أعلن محمود عبد العزيز، منسق حياة كريمة بمحافظة السويس اطلاق قافلة طبية تابعة لمؤسسة «حياة كريمة»، بالتعاون مع جامعة السويس ونقابة الأطباء، تستهدف أهالي بعض المناطق النائية الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن القافلة تغطي تخصصات طبية مختلفة، منها الباطنة والأطفال والمسالك والنساء، مؤكدًا إقبال وسعادة المواطنين بفعاليات المبادرة الرئاسية.

وسيتم تسليم المعاش الاستثنائي التابع لحياة كريمة بالسويس، عن طريق الكشف الذي تم رصده وفحصه ميدانيًا، أكد منسق حياة كريمة بالسويس، أن المبادرة تعمل على استكمال بيانات بعض المواطنين بالمحافظة، لكي نستطيع نوصيل المساعدات لهم، وفقًا لرؤية مؤسسة حياة كريمة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، الخاصة بتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية للأهالي الأكثر احتياجًا في المناطق الأشد فقرًا، لافتًا إلى أن المواطنين يلمسون الدور الإيجابي الذي تقوم به الدولة والمؤسسات المتعاونة كالجامعات والمجلس الأعلى للجامعات والاتحاد الوطني للعمل التنموي، في الوصول إلى المناطق المحتاجة.

مبادرة أطلقها الرئيس السيسي في ٢ يناير ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام ٢٠١٩، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.

وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال العام ٢٠١٩ ، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج .

من أهداف المبادرة التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم .