الحكومة تُعلن الحرب على المتلاعبين بأسعار السلع.. ومدبولي: «مهلة أسبوعين»
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على توقيع عقوبات صارمة اتجاه أصحاب المحال التجارية، كبيرة كانت أو صغيرة، التي تمتنع عن إعلان أسعار السلع المتداولة بالأسواق أمام المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء عدد من التحذيرات الهامة للتجار وأصحاب المحال، للالتزام بإعلان أسعار السلع بالأسواق، نرصدها لكم في السطور التالية..
تحذيرات رئيس الوزراء لأصحاب المحال التجارية بخصوص الأسعار..
- عقوبات صارمة على أصحاب المحال الممتنعيسن عن إعلان أسعار السلع تصل للغلق.
- رصدنا عدم انضباط الأسعار واستغلال البعض للأزمة الحالية ووضع أسعار مغالى فيها.
- الحكومة لن تسمح بالمغالاة في الأسعار.
- مهلة أسبوعين لكل المنافذ التجارية لوضع الأسعار على السلع.
- الدولة لن تتدخل في تسعير السلع بشكل مباشر.
- جاري التنسيق مع الغرف التجارية لتحقيق الربح العادل بما يتناسب مع مقدرة المواطن.
- الدولة حريصة على مواجهة جشع التجار واستغلال بعضهم للأزمات لتحقيق الأرباح على حساب المواطن.
- البعض حاول استغلال الأزمة التي تمر بها دول العالم.
- لن نسمح باستمرار محاولات الاستغلال ولدينا من الأدوات ما يمكنها من التدخل لضبط السوق.
- الدولة لن تتدخل في آليات العرض والطلب.
- الدولة تشجع وتدعم القطاع الخاص بصورة كبيرة حتى يقود هذا القطاع سبل التنمية في مصر.
- يجب على المواطن سرعة تبليغ الجهات المعنية في حال رصده مغالاة في أسعار السلع الاستهلاكية.
- أطالب المواطنين بالإبلاغ في حال لم تتم كتابة الأسعار على السلع بعد أسبوعين من الآن.
- الدولة مشغولة بتوفير السلع الاستهلاكية للمواطن بأسعار تناسب قدراته المالية وتحقق الربحية العادلة للمنتج.