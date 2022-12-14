الحكومة تُعلن الحرب على المتلاعبين بأسعار السلع.. ومدبولي: «مهلة أسبوعين»

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على توقيع عقوبات صارمة اتجاه أصحاب المحال التجارية، كبيرة كانت أو صغيرة، التي تمتنع عن إعلان أسعار السلع المتداولة بالأسواق أمام المواطنين.

ووجه رئيس الوزراء عدد من التحذيرات الهامة للتجار وأصحاب المحال، للالتزام بإعلان أسعار السلع بالأسواق، نرصدها لكم في السطور التالية..

تحذيرات رئيس الوزراء لأصحاب المحال التجارية بخصوص الأسعار..