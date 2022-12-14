الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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يوسف أيوب: القمة الإفريقية الأمريكية هدفها تعزيز حجم التعاون بين الطرفين

الكاتب الصحفي يوسف
الكاتب الصحفي يوسف أيوب

قال الكاتب الصحفي يوسف أيوب، رئيس تحرير جريدة وموقع "صوت الأمة"، إن القمة الأمريكية الإفريقية ستتناول قضايا التنمية والقضايا الأمنية وسبل مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما بعد جائحة كورونا، ولهذا القمة الإفريقية الأمريكية ستعزز من العلاقات الاستيراتيجية بين الطرفين.

القمة الإفريقية الأمريكية

وأكد يوسف أيوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن جدول أعمال القمة يستهدف الموضوعات التي تهم الدول الإفريقية وتعزيز الشراكة الإفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الأفريقية بالاقتصاد العالمي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي.

وأضاف في حديثه، أن برنامج زيارة الرئيس للولايات المتحدة يتضمن عقد لقاءات مع عدد من كبار المسئولين الأمريكيين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين.

 الأزمات العالمية 

وأشار إلى أن القمة تعكس تزايد الاهتمام العالمي بالقارة الإفريقية خاصة من الجانب الأمريكي الذي يسعي لزيادة تواجده في القارة الإفريقية؛ وتركز على مساعدة الدول الإفريقية على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة فيما يتعلق بتوفير الغذاء وأسعار الطاقة وسبل التكيف مع متطلبات مواجهة التغيرات المناخية ومساعدة الدول الإفريقية على التوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة.

يوسف آيوب القمة العربية الأمريكية اليوم تعزيز التعاون دي ام سي

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