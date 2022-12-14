تفاصيل مهرجان المرأة المبدعة لنشر الثقافة النوبية (صور)

تفقدت كاميرا «الدستور)» مهرجان نساء شعوب العالم للحفاظ على التراث والثقافة والحضارة والعادات والتقاليد.

وتضم السطور التالية مجموعة من لقاءات مع النساء اللاتي يمثلن هذه الجمعيات ونظرة للمجالات المختلفة محل إبداعهن.

أكدت نانا كوش القائمة على المهرجان لـ"الدستور"، أن المهرجان قائم على النساء النوبيات السودان والأفارقة ايضًا تحت مسمي الاتحاد قوة فلابد أن يساند كلًا مننا الآخر ونسعى دائمًا لتسليط الضوء على هذه النماذج طوال الوقت، وفي الأيام المقبلة ستشهد ايضًا تسليط الضوء على العديد من القضايا الهامة والاسهامات الخاصة بالمرأة.

جميلة عبد الله .. أدندان

هناك قرية أدندان واشتركت الجمعية الخاصة بها في المهرجان النوبي بمنتجات تراثية تعبر عن حضارة وجمال النوبة، من خلال مشروبات ومأكولات تراثية على رأسها الأبرية هو مشروب نوبي يشبه الفطائر الرقيقة يتم صنعه من الذرة الشامية عقب طحنها وعجنها وبعدها يتم تخفيفه بالماء ويوضع القليل منه على الدوكه أي قطعة الصاج الحديد التى يتم وضعها فوق الموقد ثم لحظات ويرفع من عليها ويتم تكسيره ويُضاف إليها الماء البارد مع بعض الإضافات الأخرى هناك من يُفضل إضافة الليمون أو التفاح أو الموز ، ويعتبر من المشروبات الأساسية على مائدة شهر رمضان.

أكلات مشهورة بها بلاد النوبة

الأمر ليس مقتصر فقط على الأبرية بل شمل المهرجان إبداعات من النساء في تقديم المأكولات مثل البامية الناشفا، الإتر أو الجاكاد وهو عبارة عن خبيزة أو السبانخ وهناك من يصنعه باستخدام ورق اللوبيا الخضراء، مع الباميا الناشفا مع بيكربونات الصوديوم الكزبرة الخضراء والشبت والبصل يتم فرك المكونات لكي تحصلي على طبق يقدم مع الأرز الأبيض .

وهناك البخور والبرفانات المميزة لأهالي النوبة من العود وخشب الصندل.

جمعية تنمية المرأة بالإسماعيلية

وكان لتواجد ممثلين عن جمعية تنمية المرأة بالإسماعيلية أمر مميز حيث قالت نورا عبد المؤمن من مدينة كلابشة بالنوبة ومقيمة بالإسماعيلية أنها سعيدة للغاية للتواجد والمشاركة بكل ما صنعة سيدات الجمعيات من منتجات تعبر عن ثقافة بلدنا.

وتشاركت معها في الحديث جيهان عثمان ، حيث تشارك بالمخبوزات ، كما أن إلهام تشارك ايضًا بأعمال التريكو من الشنط والخرز والملايات وأشكال مختلفة من الديكور المميز.

جمعية "المحرقة"

وكان لتمثيل اللجنة النسائية لجمعية المحرقة أمر مميز ايضًا حيث شاركوا بالحقائب اليدوية المصنوعة بالخرز، والميداليات والأشكال المصنوعة من الخرز تشمل ايضًا علبة المناديل.

وينجي النوبة

وشارك وينجي النوبة بمجموعة من المنتجات من الأعشاب والزيوت الطبيعية التى تشمل أسماء العديد من القرى النوبية، قائلًا: أسعد بالمشاركة خاصة في ظل التوسع تجمع نوبي كبير وأتمنى أنه يحدث العام المقبل في الاسكندرية والسويس وغيرها من محافظات مصر .

الجمعية الإتحادية النوبية

أما نعمة عبد الكريم مسؤولة المعارض بالجمعية الاتحادية النوبية، أعربت عن سعادتها بالمشاركة في ظل وجود كافة الحاضرين سواء كأعضاء جمعية أو المؤسسات ونحن من خلالنا في محافظة السويس نقوم بتعليم السيدات العديد من الحرف والمهارات أبرزها الكورشية.

فيما قالت سهير نور يعقوب عضوة في الجمعية: أنه تم اختيار اسم "تويا للتعبير عن الأسرة في الجمعية وهي ملكة من ملكات النوبة هدفها اجتماعي في المقام الأول بالنسبة لنا مشاركين بالكورشية، كما لدينا نادي الطفل من خلال يشارك الأطفال في تعلم العديد من المهارات، من خلال عقد مجموعة من الدورات يتم الإعلان عنها من خلال السوشيال ميديا الخاصة بالاتحاد.

وفي كلمتها خلال افتتاحية المهرجان عبرت زينب عبد الستار رئيس لجنة أسرة تويا بالسويس عن سعادتها للمشاركة كما أثنت على المجهود المبذول لإقامة المهرجان وتمثيل النوبة في كافة محافظات مصر، وركزت على دور المرأة النوبية في ترسيخ كافة الأمور التراثية فهي لها مجهود كبير في هذا ومثل هذه المهرجانات تعمل على تبادل المعلومات والأدوار، كما في الاتحاد تشارك المرأة بالعديد من الأدوار في الأسر المنتجة ومساعدة الفقراء وتعليم الفتيات الخياطة التصوير وغيرها من المجالات والأنشطة.

أمل ريحان

أما أمل ريحان فتواجدت بالمنتجات الخاصة بها التي تشمل شغل المكرمية بألوان مختلفة فليست مقتصرة على اللون "البيج" الفاتح فقط بل الأمر يشمل ألوان متعددة، من خلال خشب الشجر ومن ثم تلقت الدعم من الأهل والأصدقاء على تصميم العديد من الأشكال فصممت مراية استخدمت بها المكرمية مما نالت إعجاب العديد.

واختتم المهرجان بحفل موسيقي يشمل النغمات النوبية وعروض استعراضية أفريقية.