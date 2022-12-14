رفع 304 سيارات متروكة بالشوارع على مستوى الجمهورية

رفعت الجهات المعنية بوزارة الداخلية 304 سيارات و35 دراجة نارية من الشوارع، فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية.

فى سياق آخر، تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط شحنة مخدرات بقيمة 53 مليون جنيه، في منطقة مطروح.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى، الأمن العام، الأمن المركزى وبمشاركة مديرية أمن مطروح والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش ومحاولتهم إعادة تدويره وخلطه لمضاعفة كمياته وترويجه على نطاق واسع، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة لحماية نشاطهم الإجرامى، متخذين من دائرة قسم شرطة سيدى برانى مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.

ونجحت الجهود في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة سيدى برانى، وبحوزتهما 62 طربة من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرامات، كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرامات، كمية لبذور القنب المخدر "البانجو" وزنت واحد كيلو جرام، أدوات ومعدات خاصة بإعادة تدوير مخدر الحشيش، بندقية خرطوش، بندقية رصاص، كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، 2 سيارة دون لوحات، مبلغ مالى، 6 هواتف محمول.

وتم ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية، لأحدهم معلومات جنائية حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة سيدى برانى ، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 742 كيلو جراما، 10000 قرص مخدر لعقار الترامادول، 2 بندقية آلية، 5 خزائن، بندقية خرطوش، كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، 3 سيارات إحداها دون لوحات، مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية، 3 هواتف محمول.

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 53,300٫000 ثلاثة وخمسين مليونا وثلاثمائة ألف جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.