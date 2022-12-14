ريليفو: كريستيانو رونالدو يتمرن في مقر تدريبات ريال مدريد

تمرن البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الأربعاء، في “فالديبيباس” مقر تدريبات ريال مدريد الإسباني، وذلك بحسب ما أكدته تقارير صحفية.

وأُقصي رونالدو رفقة منتخب بلاده البرتغال من ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بالخسارة أمام المغرب بهدف سجله يوسف النصيري.

ولا يلعب كريستيانو لأي ناد في الوقت الحالي، بعد فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، الشهر الماضي.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت بأن كريستيانو رونالدو لن يعود لبعثة منتخب البرتغال للشبونة بعد نهاية مشوارهم في كأس العالم.

وذكرت شبكة “ريليفو” الإسبانية، أن رونالدو حصل على إذن نادي ريال مدريد، من أجل التدرب في “فالديبيباس” من أجل المحافظة على لياقته البدنية، قبل الانتقال لوجهته الجديدة.

وأشارت الشبكة إلى أن رونالدو تدرب في ملعب آخر غير الملعب الذي يخوض فيه الفريق الأول لريال مدريد تدريباته، حيث كان تواجد رونالدو مفاجئًا للجميع، لكنه لم يكن معروفًا لأحد أيضًا.

وأضافت الشبكة بأن العلاقة ممتازة بين كريستيانو رونالدو وريال مدريد، رغم رفض النادي عودة اللاعب لصفوفه الصيف الماضي، إلا أن العلاقة قائمة بينهما، ما سمح للمهاجم البرتغالي بالعودة لمنزله والتدرب للحفاظ على لياقته، استعدادًا لاختيار وجهته المقبلة.

وسجل رونالدو هدفًا في شباك غانا بدور المجموعات ليصبح أول لاعب يسجل في خمس نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم 2022.

ونشر رونالدو رسالة عبر حسابه على “إنستجرام” بعد توديع كأس العالم، جاء فيها: "للأسف انتهى الحلم بالأمس. لا يستحق الرد على الحرارة، أريد فقط أن تعلموا جميعًا أنه قد قيل الكثير، وكُتب الكثير، وقد تم التكهن بالكثير، لكن تفاني للبرتغال لم يتغير للحظة، كنت دائمًا مناضلاً من أجل هدف الجميع ولن أدير ظهري أبدًا لزملائي وبلدي".

وأضاف: "في الوقت الحالي ، ليس هناك الكثير لنقوله. شكرًا لك ، البرتغال. شكرًا لك يا قطر. كان الحلم جميلًا واستمر.. الآن، حان الوقت لنكون مستشارًا جيدًا والسماح لكل شخص بالتوصل إلى استنتاجاته الخاصة".