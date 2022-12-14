رئيس الوزراء يتوعد التجار المخالفين بغلق محالهم وبيع المنتجات بمنافذ الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنهم كحكومة حريصون على التواصل مع المواطنين فى ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم.

أضاف مدبولي، في مستهل كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،: شكاوي المواطنين ألمسها معهم في الشارع وأسمعهم بنفسي في البرامج، مضيفًا: “يحدث تغيير من قبل البعض في أسعار السلع في نفس اليوم أكثر من مرة”.

تابع رئيس الوزراء:"ناقشنا الموضوع في اجتماعات المجلس، والدولة- كما نعلم جميعا- تتحمل كثيرا من الأعباء للتخفيف عن المواطنين مثل برنامجى تكافل وكرامة والدعم التمويني وغيرهما، وفي المقابل لا يمكن أن نقبل استغلال بعض التجار ورفع أسعار السلع بشكل غير مقبول.



وواصل: “هناك العديد من المنافذ التجارية لا تضع السعر على السلع وهذا غير مقبول على الإطلاق وقوانينا تحتم ذلك ونعطي مهلة أسبوعين لكافة المنافذ على مستوى الجمهورية لوضع الأسعار على السلع”.

وأضاف: بعد الأسبوعين هناك تكليف لوزارة التموين والداخلية ومن سيضبط سيتم تنفيذ غلق منشأته وبيع سلعه فى منافذ الدولة بسعرها الفعلي: “مبدأ أي سلعة سيكون عليها سعر لن نتنازل عنه، وهناك سلع استراتيجية سيتم التنسيق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات لوضع مدى سعري طبقا لجودتها أو نوعها وتراجع بصورة شهرية بالتنسيق مع الدولة وأجهزتها للالتزام بهذه الأسعار حتى نستمر فى الحفاظ على استقرار الأسعار بشكل عادل لصالح المواطنين وكل أجهزة الدولة تك تكليفها بهذا العمل اليوم”.

انهي رئيس الوزراء حديثه قائلاً: "يهمنا التاجر يكسب والصانع يكسب، لكن بدون استغلال الأوضاع، لا بد أن نضمن للمواطنين إحنا كدولة يهمنا أن يكون السعر عادل ولا يكون هناك مغالاة، اطلب من كل المواطنين بمجرد انقضاء مدة الأسبوعين فى حال وجد عدم وضع الأسعار على السلع الإبلاغ فورا، وكل ما يهمنا هو توافر السلع بسعرها العادل وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك تنسيق مع الغرف التجارية وكافة جهات الدولة.