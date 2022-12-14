«حياة كريمة» تطلق خامس جلسات الحوار المجتمعي بمدينة القنطرة غرب

أطلقت مؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية خامس جلسات الحوار المجتمعي لجميع فئات المواطنين في قري الريف المصري، بمشاركة القوى الشعبية والتنفيذية بمركز ومدينة القنطرة غرب ضمن سلسلة من الحوارات المجتمعية قد بدأتها المؤسسة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستعدادًا لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأقيمت الجلسة الحوارية بقرية أبو خليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب والذي سوف يتم بدء العمل فيه قريبا ضمن مراكز المرحلة الثانية من المبادرة وجاءت الجلسة برئاسة العميد أحمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية والمهندس ممدوح أنور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب والدكتور أحمد علي منسق مركز أبوصوير بمبادرة حياة كريمة وصلاح داود منسق مركز القصاصين وسامح عثمان منسق مركز التل الكبير ومحمد فراج منسق مركز محافظة الإسماعيلية وممثلي لشركات المياه والكهرباء والغاز والأزهر والأوقاف والكنيسة وفي وجود ما يقرب من ١٥٠٠ مواطن.

وقد أكد العميد أحمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد بتقديم حياة كريمة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجا وتم تنفيذ الوعد من خلال المرحلة الأولى من المبادرة التي نفذت الآلاف من المشروعات الخدمية والبنية التحتية والمبادرة مستمرة لخدمة ٥٨ مليون مصري من خلال مراحلها المختلفة.

وشدد على أهمية وجود حوار وطني مجتمعي بين طوائف الشعب وأن لغة الحوار هي الحل الوحيد لمعرفة المشاكل والوقوف على حلها.

وأضاف العميد أحمد سعد أن المرحلة الثانية ستبدأ قريبا لخدمة أهالينا في قرى مراكز القنطرة غرب وابوصوير ونستهدف الان تجميع كل المشاكل التي تواجه تلك القرى لتحقيق حياة كريمة لكل المصريين، مشيرا إلى أن الدولة تعمل جاهدة على حل مشاكل المواطنين وتوفير شتى سبل الحياة الكريمة التى يستحقها المواطن المصرى.

ووجه الشكر إلى كل أهالي مركز ومدينة القنطرة غرب لتعاونهم وعرض المشاكل الخاصة بهم بطريقة حضارية ووجه الشكر الي منسقي المراكز ورئيس مجلس ومدينة القنطرة غرب و المتطوعين المشاركين في التنظيم .

وأثناء الجلسة تم إجراء حوارًا مجتمعيا في إطار جولات مبادرة حياة كريمة للتعريف بالمبادرة الرئاسية والاستماع إلى مطالب وآراء المواطنين قبل تنفيذ المبادرة داخل مراكز وقري المرحلة الثانية بمحافظة الإسماعيلية، فيما أشاد أهالي مركز القنطرة غرب بمؤسسة حياة كريمة وبالمجهود الكبير المبذول من أجل توصيل مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها.