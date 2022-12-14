الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شركات تكنولوجية لازالت تلجأ لتسريح العمالة

حرب التكنولوجيا
حرب التكنولوجيا

أفاد تقرير عبر مجلة سيليكون فالي بيزنس جورنال، اليوم الأربعاء، أن صناعة التكنولوجيا الحديثة كلفت بما يقرب من 2 ألف شخص ترك عملهم حول العالم، لافتة إلى أن حمام الدم التكنولوجي خلال عام 2022 لايزال مستمر.    

وفي أحدث حلقة لذلك، فقد بدأت شركة “Cisco” العملاقة للشبكات في تسريح أكثر من 4000 عامل، أو 5٪ من قوتها العاملة، لأنها تتبع نمط التسريح لعام 2022، وذلك كجزء من حمام الدم التكنولوجي في عام 2022، ضمن تسريح العمالة في العديد من شركات التكنولوجيا العملاقة. 

وحسب التقرير، فقد تم الكشف في وقت سابق من هذا الشهر أن شركة “Cisco” تستعد لفصل حوالي 4000 عامل كجزء من “إعادة موازنة الجهد” و"حقوق الشركات الرئيسية".

وأشار التقرير الى أن العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات رفيعة المستوى، مثل Adobe وMeta وAmazon وTwitter وLenovo وSalesforce، سمحت بالفعل لآلاف الموظفين بالرحيل، ووفقًا للتقديرات، فقد كلفت صناعة التكنولوجيا ما يقرب من 200 ألف شخص في توظيفهم على مستوى العالم.

وفقًا لتقرير نُشر في مجلة Silicon Valley Business Journal، اختارت الشركة اتخاذ هذا الإجراء كجزء من جهد "إعادة التوازن" أثناء “منح حقوق بعض الشركات، مشيرة إلى أن  Chuck Robbins، رئيس مجلس إدارة ”Cisco" ومديرها التنفيذي "لن يقدم أي معلومات عن فصل العمال، مشيرًا إلى أنه يفضل عدم تقديم الكثير من التفاصيل حتى تتاح فرصة التحدث معهم.

ونقلت المجلة عن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي قوله، ما يتم القيام به هو تحديد الحجم المناسب لبعض المؤسسات، لافتًا الى انه يمكنك ببساطة أن تفترض ان الشركة تتعرض لخسائر فادحة، مشيرًا إلى أن لا شيء هناك أولوية أقل، لكننا نصنع حقوقًا لشركات معينة.

صناعة التكنولوجيا كلفة العمالة التكنولوجيا تسريح

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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