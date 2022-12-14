إزالة 8 حالات تعدٍ فى كوم أمبو وإدفو بأسوان

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان، جهودها المكثفة لإزالة التعديات، ورفع الإشغالات، بجانب تنفيذ أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة المرافق والمواقع الخدمية، وإزالة التعديات والإشغالات أولًا بأول، ورفع التراكمات والمخلفات، واستكمال أعمال النظافة العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بقيادة إبراهيم سليمان، بتنظيم حملة استهدفت الإزالة الفورية لـ4 حالات تعدٍ بمساحة 1800 متر بحاجر إدفو.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقي مصطفى، بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بتنفيذ قراريِّ إزالة في المهد على مساحة 383 م2 عبارة عن مبان بالطوب الأبيض بقرية الكفور، بجانب إزالة لحالة تعدٍ بناحية قرية الزمالك التابعة لقروى العتمور على مساحة 150 م2، بالإضافة لحالة تعد أخرى بطريق نصر النوبة / الزمالك بمساحة 90 م2.

وتمت مصادرة الأدوات المستخدمة في أعمال البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي.