يضم نجومًا دوليين.. توزيع فيلم «يونان» للمخرج أمير فخر الدين فى العالم العربى

كشفت مجلة Deadline عبر موقعها الرسمي، عن استحواذ MAD Solutions -الشركة الرائدة في توزيع الأفلام العربية عالميًا- على حقوق التوزيع لفيلم "يونان" للمخرج السوري أمير فخر الدين، إنتاج مشترك يتضمن مؤسسات من ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وفلسطين، وسينافس المشروع على جوائز مرحلة التطوير والإنتاج في سوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي (1-10 ديسمبر) المقبل، ويعد التجربة الروائية الطويلة الثانية لـ أمير بعد فيلم الغريب (2021) الذي نال ترحيبًا نقديًا واسعًا وجوائز عديدة في أهم المهرجانات الدولية.

وأعلنت المجلة عن عدد من الأسماء المشاركة في بطولة الفيلم، بينهم الممثل والمخرج والمنتج اللبناني الشهير جورج خباز الذي شارك في كتابة الفيلم المرشح للأوسكار وصاحب أعلى إيرادات عالمية لفيلم عربي كفرناحوم (2018) للمخرجة نادين لبكي. وستشاركه بالتمثيل النجمة الألمانية سيبل كيكيلي المعروفة بدورها في المسلسل الشهير Game of Thrones، وقبلها فازت بجائزة أفضل ممثلة من جوائز السينما الألمانية في 2004 عن دورها في فيلم Head-On للمخرج فاتح أكين الذي فاز بالدب الذهبي من مهرجان برلين عن الفيلم، إضافة إلى نجوم عرب وعالميين سيتم الإعلان عنهم تباعًا.

وتدور أحداث الفيلم حول كاتب عربي منفي من بلده إلى جزيرة نائية، وهناك يلتقي بسيدة عجوز توقظ داخله الرغبة في الحياة بعد أن أقدم على الانتحار.

ووفقًا للمخرج فخر الدين، يتعمق فيلمه في تناول الشعور بالاغتراب تجاه المحيط الاجتماعي وأن "يونان" هو قصة خلاص وولادة جديدة.

الفيلم يتناول المسافات التي تمتد بلا هوادة في المنفى بين الماضي الذي لا يمكن نسيانه والحاضر، وبين الحاضر والمستقبل الذي لا يمكن استشرافه. إنه عن الوحدة والكآبة، وخاصة تلك الكآبة التي يعانيها هؤلاء الذين اختاروا مشاعر لا يمكنهم معايشتها وعلقوا في أعماق يأسهم.

وفي مشروع يونان، يعود المخرج للعمل مع شركة الإنتاج Red Balloon بعد تعاونه معها في فيلمه الغريب الذي كان عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث فاز بجائزة Edipo Re Award، ثم عرضه الأول في العالم العربي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث فاز بجائزتي شادي عبدالسلام لأفضل فيلم في مسابقة أسبوع النقاد وأفضل فيلم عربي في المهرجان، فضلًا عن عرضه في مهرجانات عديدة بأنحاء العالم، مثل ديربان، ملبورن، هامبورغ، فانكوفر، سيدني وفالنسيا، كما تم اختيار الفيلم ليكون مرشح فلسطين لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي، ومؤخرًا فاز فيلم الغريب بجائزة أفضل تصوير سينمائي في جوائز شاشة آسيا والمحيط الهادي.

وتتعاون Red Balloon في إنتاج الفيلم مع شركات Les Films Du Veyrier وIntramovies وFresco FilmsK، وسيجري تصويره بين ألمانيا وإحدى الدول العربية، وهو من إنتاج دوروثي بينماير المديرة التنفيذية لشركة Red Balloon Film، في ثاني تعاون لها مع MAD بعد مشروع فيلم بيت في القدس للمخرج الفلسطيني مؤيد عليان.

وتشير المنتجة بينماير إلى أن يونان هو الفيلم الثاني في ثلاثية للمخرج بعنوان الوطن بدأها بفيلم الغريب قائلة "الإحساس بالاغتراب الذي لا يمكن مغالبته، والاشتياق إلى الطمأنينة بوطن يصعب الوصول إليه؛ هما قلب السردية السينمائية لهذا المخرج السوري الشاب. في فيلمه الأول الغريب، كان تركيز فخر الدين على انسلاخ الإنسان من مجتمعه وأهله، بمشروعه الجديد يونان عن اغتراب الكاتب المنفي منير في ألمانيا، يلمس أمير وترًا حساسًا بسيناريو شعري ولغة بصرية عابرين للأزمنة، ويظهران بالفعل نضج أسلوبه السردي".

وقال الشريكان المؤسسان في MAD Solutions ماهر دياب وعلاء كركوتي: «يونان» هو أحد المشاريع النموذجية التي يتوافر فيها كل العناصر المثالية: مخرج عربي موهوب، وفريق تمثيل مكون من نجوم عرب وعالميين، منتجة استثنائية لديها شغف وحب حقيقيين لكل مشروع شاركت في صناعته، وأخيرًا، نص سينمائي بديع وشديد الخصوصية.