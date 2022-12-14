ضبط 6 أطنان أسمنت وحديد مجهولة المصدر قبل بيعها بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، بمتابعة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين، من التحفظ على 6 أطنان ونصف أسمنت وحديد داخل مخازن لتجارة الأسمنت والحديد، مجهولة فواتير المصدر وعدم وجود تسعيرة عليها، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا من عادل الكفافى مدير عام التجارة الداخلية بالمديرية، يتضمن تمكن حملة من كبار مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية، من ضبط طن حديد تسليح 12 ملى، و5 أطنان ونصف أسمنت بحيازة مخازن للحديد والأسمنت، لعدم الإعلان عن أسعار الحديد والأسمنت والكميات المخزنة، وعدم وجود فواتير دالة على مصدر شرائها، ما يسهل الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم تحريز المضبوطات علي ذمة المحاضر، تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار من النيابة بشأنها.

كانت رصدت حملة من مديرية التموين بالغربية، مخابز مخالفة وتحرير 8 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر زفتى، خلال 24 ساعة.

وتضمنت فعاليات الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر زفتى، وحررت 8 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.