الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فريق الهيئة الأمريكية للتنمية الدولية يتفقد صرف صحى درنكة بأسيوط

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، فريق عمل مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه" IWSSTA" والممول من الهيئة الأمريكية للتنمية الدولية.

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ضم الفريق المهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية، و"كاثلين كيريش" المسئول الهندسي ومسئول تكامل المناخ بالوكالة الأمريكية، لتعزيز أوجه التعاون في إطار عمل مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه" IWSSTA.

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جاءت الزيارة لتفقد مشروع نظام تجميع مياه الصرف الصحي في قرى درنكة، قريتي دير درنكة ودرنكة الجديد الممول من الهيئة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن مشروع دعم حلول المياه المتكاملة، بتكلفة إجمالية 148 مليون جنيهًا لتحقيق استفادة لـ 7 آلاف نسمة فضلًا عن مليون زائر سنويًا لمسار العائلة المقدسة.

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وتناول المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أثناء العرض التقديمي عن مكونات المشروع والذي يشمل عدد (3) محطات رفع (محطة دير درنكة الفرعية، محطة رفع دير درنكة المدمجة، محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية)، و21 كيلو متر طولي شبكات انحدار، 9 كيلومترات طولي خطوط الطرد، وعدد 3 آلاف وصلة منزلية.

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وأكد المهندس عاطف عزت، أثناء الزيارة، أهمية الالتزام بالجدول الزمني للأعمال التنفيذية للمشروع؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع طبقًا لجدوله الزمني ومواجه التحديات التي تحول دون نهو الأعمال في الموعد المحدد أثناء المرور على المطابق والوصلات المنزلية المنفذة لقياس مدى رضا المواطنين عن المشروع.

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ورحب المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بوفد الوكالة الأمريكية بمحطة مرشحة النزلة الكبرى، مؤكدًا سعادته بفعالية التعاون المثمر الداعم لخدمات المياه والصرف الصحي باعتبارها خدمات حيوية لا يمكن الاستغناء عنها أو تجاهل حاجة المواطنين إليها.

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أسيوط والوادي الجديد الالتزام بالجدول الزمني الأمريكية للتنمية الدولية الهيئة الأمريكية للتنمية الدولية الصرف الصحي بأسيوط العضو المنتدب للشركة بأسيوط والوادي الجديد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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