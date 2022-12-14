مايسة عطوة: مصر خطت خطوات واسعة في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين

شاركت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بمؤتمر معايير العمل الدولية والمساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبرلمان المصرى، والذي يهدف إلى تبادل المعلومات بين منظمة العمل الدولية والبرلمان المصرى، كوسيلة لتعزيز التطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية، وإبراز الوضع الحالى لمعايير العمل الدولية فى مصر، ومناقشة الاتفاقيات التى من الممكن تصديقها فى المستقبل.

وقالت عطوة، إن هذا المؤتمر يأتى فى توقيت هام مؤكده أن مصر خطت خطوات واسعة فى مجال حقوق الانسان والمساواة بين الجنسين وصدقت على الاتفاقيات التى تهدف الى تعزيز المساواة بين الجنسين، وتم ترجمتها الى المشاركة القوية للمرأة فى المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي فى مصر.

وفي وقت سابق، أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التقرير السنوى حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان «عام من التنفيذ.. سبتمبر 2021- أغسطس 2022، تمول مبادرات وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى وأثرها في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعى وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن بينها إلغاء إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار السياسى الوطنى الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، وإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، والدفع بتولى المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة.

ورصد التقرير لكل مايتعلق بتنفيذ المبادرات والمشروعات القومية الكبرى في مجالات تطوير البنية الأساسية، وتوطين الصناعة، والطاقة، وتحقيق الأمن المائى والغذائى، وإنشاء التجمعات العمرانية الحديثة وغيرها، بهدف توفير وتحسين سبل العيش الكريم للإنسان المصرى، وتوزيع عوائد التنمية وفقًا للعدالة الجغرافية، وهو ما انعكس في تحسن ترتيب مصر في تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة عن العام 2021/2022، بتقدمها تسعة عشر مركزًا لتحتل الترتيب السابع والتسعين، مقارنة بتقرير عام 2020، وبذلك تستمر مصر ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.