القوى العاملة: تسوية أوضاع 64 مصريًا تعرضوا للنصب من «شركات وهمية» بلبنان 

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، أفاد باستلامه 64 شكوى عمالية من مواطنين مصريين تم استقدامهم للعمل لدى شركات وهمية بدون الحصول على موافقات رسمية.

وأكد التقرير نجاح مكتب التمثيل العمالى في تسوية أوضاع ٥٧ عاملًا منهم للعمل لدى أصحاب عمل جدد والحصول على إجازات عمل وإقامة، ووجود 4 حالات قيد الدراسة والمراجعة لدى السلطات المختصة، بينما قام عاملين منهم بالمغادرة الطوعية، والثالث تم ترحيله.

وجاء في بيان صحفي عن الوزارة، اليوم الأربعاء، أن الملحق العمالي شرين سيد عبدالجواد، رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، قالت إن هناك توجيهات مستمرة من وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواصل مع العمالة المصرية في لبنان، لرعايتها، وتقديم كل التسهيلات لها خلال فترة عملها.

وفي نفس السياق، قال البيان الصحفي إن المكتب العمالي تلقى أيضًا شكوى من المواطن "ا. ا. ع" حول حصول أحد أبناء قريته فى مصر، وهو المواطن "ع. م. ع. س" على تأشيرة عمل بدولة لبنان، ولم يتمكن من السفر لعدم حيازته عقد عمل معتمد ومصدق من مكتب التمثيل العمالى والقنصلية المصرية فى لبنان، كما أفاد الشاكى بأنه قام بتسليم أحد المواطنين اللبنانيين مبلغًا وقدره ٢٧٠٠ دولار أمريكى للحصول على هذه التأشيرة.

وأوضحت الملحق العمالي، أنه بالنسبة لشكوى المواطن، المذكور، انتقلوا إلى مقر وزارة العمل اللبنانية للتأكد ما إذا كانت الشركة قد حصلت على موافقة مسبقة من وزارة العمل لاستقدام العامل للعمل بها من عدمه، وبالمراجعة تبين من الدائرة المختصة أنه لا توجد بيانات للعامل لدى الشركة، مما يعنى أن الشركة لم تتقدم للوزارة بطلب للحصول على موافقتها.