مران الأهلي| «بيرسي تاو» يؤدي جلسة علاج طبيعي بعد إصابته بالعضلة الخلقية

ادي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، ضمن برنامج العلاج الذي يخضع له بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الاتحاد السكندري يوم الاثنين الماضي.

وأوضح الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق أن الأشعة التي خضع لها «تاو» كشفت تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، وتم وضع برنامج العلاج المناسب.

وخاض الفريق مرانا قويا صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بدأ بتدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس أندويا، مخطط أحمال الفريق.

وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرات فنية متنوعة للاعبين، فيما خضع حراس الفريق لتدريبات إضافية قادها ميشيل يانكون مدرب الحراس في إطار تجهيز الجميع للفترة المقبلة.

وكان الفريق قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في المباراة الماضية، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز.

مران الأهلي| «كولر» يعقد محاضرة مع اللاعبين

السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين خلال المحاضرة عن بعض الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالاستعداد للمباريات المقبلة في بطولة الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيوتشر ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.

وكان الفريق قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة يوم الاثنين الماضي، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأنجولي فلافيو أمادو مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي السابق قد زار مران الأهلي أمس وعقد جلسة خاصة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة والتقي محمود الخطيب رئيس النادي وتم اهداء اللاعب هدايا تذكارية علي هامش الزيارة.